AB’nin gözü Midyat’taki arazi davasında

Mezopotamya’nın kadim halkı: Süryaniler

Radikal gazetesinin haberine göre; Süryanilere ait 1600 yıllık Deyrulumur Manastırı ile komşu üç köy arasındaki arazi anlaşmazlığını Avrupa Birliği yakın takibe aldı. Manastıra komşu köylerin muhtarları, kendilerine ait arazilerin manastır idaresi tarafından bilinçli olarak işgal edildiğini iddia ediyor.Deyrulumur Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, davaları değerlendirirken Türkiye’den Avrupa’ya gerçekleşen Süryani göçünün ‘az da olsa’ tersine doğru akmaya başladığını hatırlattı. Ergün, “Birileri tersine göçten hoşnut değil. Bu manastır varken Osmanlı da Türkiye Cumhuriyeti de yoktu. Biz işgalci değiliz, yüzyıllardır bu topraklardayız” dedi.Bölgede yapılan kadastro çalışmaları sırasında arazi tartışmaları da alevlendi. Midyat ilçesi Yayvantepe Köyü Muhtarı İsmail Erkan, Eğlence Köyü Muhtarı Süleyman Düz ve Çandarlı Köyü Muhtarı İsa Dilek, manastır idaresinin bu üç köyün sınırları içerisindeki meşe ağaçlarından oluşan 100 hektar ormanlık alanı, çevresini duvarlarla çevirerek işgal ettiğini ileri sürdüler.Savcılığa başvurarak, “Dünyanın hiçbir yerinde bir ibadet yerinin sınırları bu kadar geniş değil” diyen muhtarlar, manastırın ‘ihlal ettiği’ sınırlar ve etrafını çevrelediği ormanlık alanda daha önce köylülerin hayvanlarını otlattığını, ancak artık bunu yapamadıkları için mağdur olduklarını söylediler.Eğlence köyünden Mahmut Düz’ün başsavcılığa verdiği dilekçe ise insanın kanını donduruyor: “Sizler, ‘Ormanlarımdan bir dal kesenin kafasını keserim’ diyen Fatih’in torunlarısınız. Bir piskopos papazın kafasını kesmek değil de işgal ve talanına engel olmalısınız.”Manastırla ilgili açılan davalardan ikisi halen Midyat Mahkemelerinde devam ederken birinin de ilk duruşması yapılacak. 19 Aralık’ta Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ikinci duruşması yapılacak idari sınırın tespiti davası, Eğlence, Çandarlı ve Yayvantepe köylerinin muhtarlarının Manastır’ın bulunduğu Göngören Köyü’ne karşı dava açması ile başladı.31 Aralık 2008’de ise, manastır tarafından inşa edilen duvar nedeniyle manastırın sınırlarını genişlettiği, orman arazisini işgal ettiği gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması Midyat Sulh Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.16 Ocak 2009’da da Manastır idaresince kadastro çalışmaları yapılırken, kendi sınırlarında olan bir kısım arazi ve ormanın komşu köy sınırlarına dahil edildiği iddiasıyla açılan dava Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.Deyrulumur Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, bölgede havanın kadastro çalışmalarıyla gerildiğini söyledi.Uzlaşma yoluyla sorunu çözmek istediklerini söyleyen Ergün, “Komşularımızla hiçbir sorun yaşamak istemiyoruz” dedi. İnşa edilen duvarın ziyaretçileri ağırlamak için yapılan avlunun duvarından ibaret olduğunu anlatan Ergün, “Ancak karşı tarafın amacı sadece arazi koparmak değil” dedi. Ergün sözlerine şöyle devam etti:“Manastır merkezi konumda ve Süryaniler arasında manevi değeri çok yüksek. 1938’den beri manastır bu araziler için vergi ödüyor. ‘İşgal’ diye bir şey söz konusu değil. İnşa edilen duvarın daha ilerisinde kilometrelerce manastırın toprağı var.Türkiye’den Avrupa’ya gerçekleşen Süryani göçü az da olsa tersine doğru akmaya başladı. Birileri tersine göçün başlamasından hoşnut değil. İslamiyetten önce bu manastır kuruldu. Bu manastır varken Osmanlı da yoktu, Türkiye Cumhuriyeti de yoktu. Biz burada işgalci değiliz, yüzyıllardır bu topraklardayız ve bu topraklarda barış içinde yaşamak istiyoruz. Türkiye’deki hukuki yollar tükenirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz.”Türkiye’den göç eden Süryaniler’in Avrupa ülkelerine yerleşmesi sonucu başta Almanya olmak üzere bu ülkelerde ciddi bir Süryani lobisi oluştu. 2004 AB İlerleme Raporu’nda Süryanilerin dini özgürlüklerini yaşama ve okul açmada yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmişti.Almanya’daki Süryani Federasyonu Almanya Başbakanı Angela Merkel’e manastırın durumu ile ilgili bir rapor sunmuştu. Merkel’in talimatı üzerine Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, geçen hafta Midyat’a giderek incelemelerde bulunmuş va tarafların iddialarını dinlemişti.Kuryakos Ergün, davaları izlemek üzere Avrupa’dan çok sayıda Süryani’nin yansıra, İsveç Sosyal Demokrat Partisi’nin Süryani asıllı milletvekili Yılmaz Kerimo’nun beraberinde iki İsveçli milletvekili ile birlikte geleceğini söyledi.