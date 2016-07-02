AB’nin geleceği tartışılıyor



Almanya Başbakanı Angela Merkel haftalık video mesajında, Avrupa Birliği'nin daha iyi bir siyaset yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Merkel, “AB'nin geriye kalan 27 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanları daha etkili ve iyi bir Avrupa için üç alan belirledi” dedi. Angela Merkel, bunların “rekabet gücü, işgücü piyasası ve büyüme”, “iç ve dış güvenlik, terörle mücadele, AB'nin dış sınırların korunması” ve “gençlere sunulan imkanların iyileştirilmesi” olduğunu belirtti.

“Yeni bir başlangış şart”

Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise Avrupa'nın kendini yenilenmesi gerektiği görüşünde. SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Avrupa için ‘yeni bir başlangıç‘ gerektiğini vurguladı. Cazip hale getirmek için Avrupa'nın koşullarının iyileştirilmesi gerektiği yönünde mesaj veren sosyal demokrat lider, bunun Almanya'nın geleceği için de önemli olduğunu vurguladı.

SPD lideri Gabriel ile Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz referandumdan ayrılma kararı çıkmasının hemen ardından bir reform planı sunmuştu. AB'de reform ön gören on maddelik plan ile yeni bir büyüme paktı oluşturulması isteniyor. Ayrıca AB'nin geleceğinin yalnızca Brüksel'de yapılan zirvelerle belirlenemeyeceğine de değiniliyor.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmi “20. yüzyılın iblisleri“ olarak tanımlayarak, AB'nin bu tehlikelere karşı adeta bir bağışıklık sistemi gibi olduğunu belirtti.