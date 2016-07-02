T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB’nin geleceği tartışılıyor

Birleşik Krallık’ın Brexit kararının ardından Almanya’da "AB’de reform" tartışmaları başladı. Almanya Başbakanı Angel Merkel Avrupa’nın rekabet gücünün artırılmasını istedi.

02 Temmuz 2016 20:29


Almanya Başbakanı Angela Merkel haftalık video mesajında, Avrupa Birliği'nin daha iyi bir siyaset yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Merkel, “AB'nin geriye kalan 27 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanları daha etkili ve iyi bir Avrupa için üç alan belirledi” dedi. Angela Merkel, bunların “rekabet gücü, işgücü piyasası ve büyüme”, “iç ve dış güvenlik, terörle mücadele, AB'nin dış sınırların korunması” ve “gençlere sunulan imkanların iyileştirilmesi” olduğunu belirtti.

“Yeni bir başlangış şart”

Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise Avrupa'nın kendini yenilenmesi gerektiği görüşünde. SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Avrupa için ‘yeni bir başlangıç‘ gerektiğini vurguladı. Cazip hale getirmek için Avrupa'nın koşullarının iyileştirilmesi gerektiği yönünde mesaj veren sosyal demokrat lider, bunun Almanya'nın geleceği için de önemli olduğunu vurguladı.

SPD lideri Gabriel ile Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz referandumdan ayrılma kararı çıkmasının hemen ardından bir reform planı sunmuştu. AB'de reform ön gören on maddelik plan ile yeni bir büyüme paktı oluşturulması isteniyor. Ayrıca AB'nin geleceğinin yalnızca Brüksel'de yapılan zirvelerle belirlenemeyeceğine de değiniliyor.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmi “20. yüzyılın iblisleri“ olarak tanımlayarak, AB'nin bu tehlikelere karşı adeta bir bağışıklık sistemi gibi olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Birleşik Krallık BrexitAlmanyaBaşbakanı Angel Merkel AvrupaBaşbakanı Angela MerkelAvrupa BirliğiAvrupaMerkelSosyal Demokrat PartiGenel Başkanı Sigmar Gabriel AvrupaGabrielAvrupa Parlamentosu Başkanı Martin SchulzBrüksel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24