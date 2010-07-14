T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AB'NİN ENFLASYON ŞAMPİYONU MACARİSTAN BUDAPEŞTE (A.A)

14 Temmuz 2010 19:27

-AB'NİN ENFLASYON ŞAMPİYONU MACARİSTAN  BUDAPEŞTE (A.A) - 14.07.2010 - Ekonomik kriz nedeni ile iki yıldan bu yana zor günler geçiren Macaristan, AB'de enflasyon şampiyonu oldu.  Macaristan İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 12 ayın enflasyon rakamının yüzde 5,2 olduğunu bildirdi. Böylece, 27 AB ülkesi arasında en yüksek enflasyon rakamı Macaristan'da kaydedildi.    Macaristan'ı yüzde 4,6 enflasyon rakamı ile Romanya'nın takip ettiği, üçüncü sırada ise yüzde 3,5'lik enflasyonla Polonya'nın geldiği açıklandı. Macar ekonomistler, ülkede yaşanan durgunluğun sürmesine rağmen enflasyon oranlarında AB ülkeleri arasında lider durumda olmalarının şaşkınlık verici olduğunu, buna rağmen Macaristan'ın 2010 yılında çok az da olsa büyüyeceği görüşünde bulundular.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24