-AB'NİN ENFLASYON ŞAMPİYONU MACARİSTAN BUDAPEŞTE (A.A) - 14.07.2010 - Ekonomik kriz nedeni ile iki yıldan bu yana zor günler geçiren Macaristan, AB'de enflasyon şampiyonu oldu. Macaristan İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 12 ayın enflasyon rakamının yüzde 5,2 olduğunu bildirdi. Böylece, 27 AB ülkesi arasında en yüksek enflasyon rakamı Macaristan'da kaydedildi. Macaristan'ı yüzde 4,6 enflasyon rakamı ile Romanya'nın takip ettiği, üçüncü sırada ise yüzde 3,5'lik enflasyonla Polonya'nın geldiği açıklandı. Macar ekonomistler, ülkede yaşanan durgunluğun sürmesine rağmen enflasyon oranlarında AB ülkeleri arasında lider durumda olmalarının şaşkınlık verici olduğunu, buna rağmen Macaristan'ın 2010 yılında çok az da olsa büyüyeceği görüşünde bulundular.