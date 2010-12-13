-AB'NİN DÖRTTE BİRİ YOKSULLUK RİSKİ ALTINDA BRÜKSEL (A.A) - 13.12.2010 - AB'de küresel krizle birlikte hızla artışa geçen yoksulluğun, nüfusun dörtte birine yakınını tehdit ettiği açıklandı. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, 500 milyon nüfuslu AB'de 81,5 milyon kişi yoksulluk seviyesinin altında gelire sahip durumda. Bir başka kritere göre, 42 milyon kişi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. 34 milyon kişi de yetişkinlerin iş piyasasına hiç dahil olmadığı ya da çok az çalıştığı ailelerde yaşıyor. AB'de söz konusu yoksulluk kriterlerinin hepsini karşılayan nüfus 7 milyon, en az birine düşen nüfus toplamı 116 milyona ulaşıyor. AB'de yoksuluk riski altında yaşayanların oranı Bulgaristan'da yüzde 45, Romanya'da yüzde 44, Letonya'da yüzde 34 ve Polonya'da yüzde 31'i buluyor.