T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AB'NİN DÖRTTE BİRİ YOKSULLUK RİSKİ ALTINDA BRÜKSEL (A.A)

13 Aralık 2010 17:45

-AB'NİN DÖRTTE BİRİ YOKSULLUK RİSKİ ALTINDA BRÜKSEL (A.A) - 13.12.2010 - AB'de küresel krizle birlikte hızla artışa geçen yoksulluğun, nüfusun dörtte birine yakınını tehdit ettiği açıklandı. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, 500 milyon nüfuslu AB'de 81,5 milyon kişi yoksulluk seviyesinin altında gelire sahip durumda. Bir başka kritere göre, 42 milyon kişi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. 34 milyon kişi de yetişkinlerin iş piyasasına hiç dahil olmadığı ya da çok az çalıştığı ailelerde yaşıyor. AB'de söz konusu yoksulluk kriterlerinin hepsini karşılayan nüfus 7 milyon, en az birine düşen nüfus toplamı 116 milyona ulaşıyor. AB'de yoksuluk riski altında yaşayanların oranı Bulgaristan'da yüzde 45, Romanya'da yüzde 44, Letonya'da yüzde 34 ve Polonya'da yüzde 31'i buluyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24