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Dünya
Deutsche Welle

‘AB’nin değişime ihtiyacı var’

AB liderleri, Brüksel’de bir araya gelerek, geçen haftaki Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarını değerlendirdi. Liderler, değişim mesajı verdi.

28 Mayıs 2014 00:04


Avrupa Parlamentosu seçimlerinin bölgenin siyasi görünümünü değiştirmesinin ardından, AB devlet ve hükümet başkanları değerlendirme için bir araya geldi.

Seçimlerde aşırı sağcı, AB karşıtı partilerin Fransa, İngiltere ve Danimarka'da büyük başarı elde etmesi ve popülistlerin diğer ülkelerde de oylarını artırması sonrası, 28 ülkenin liderleri Avrupa entegrasyonunun gelecekteki yönelimi konusunda zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

Pek çok lider AB Komisyonu Başkanı'nın kim olacağı tartışmasından ziyade, politikalara yönelmek istediklerini bildirdi.

Partisi Liberal Parti, İslam karşıtı Özgürlük Partisi'nden sonra dördüncü sırada yer alan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Yapmamız gereken ilk şey bir yanıt formüle etmemiz” dedi.

Rutte, “Bu yanıtın Avrupa'dan daha az kural ve daha az tartışma içermesini ve Avrupa'nın daha fazla değer ekleyebileceği alanlara odaklanmasını içerdiğini düşünüyorum” dedi.

İngiltere Başbakanı David Cameron ise “AB, bu sonuçları öylece göz ardı edip eskisi gibi yola devam edemez” şeklinde konuştu. Değişime ihtiyaç olduğunu kaydeden Cameron, “Avrupa'nın her şeyi yapmaya çalışmasından ziyade sadece büyüme ve istihdam gibi sorunlara odaklanmasını kapsayan bir yaklaşıma ihtiyacımız var” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi de benzer mesajlar verdiler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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