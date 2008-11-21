AB'nin Çin aşkı bitti Türk şirketlerinin ihracatı tavan yaptı

Küresel kriz yüzünden maliyetleri artan, kârlılığı düşen ve yüksek stoktan korkan Avrupalı perakendeci, elektronik, beyaz eşya ve hazır giyimde Çin'den umudu kesti. Kriz nedeniyle üretim kapasitesi daralan Çin, Avrupa'dan gelen siparişleri yetiştiremez hale geldi. Türkiye kaliteli ve hızlı üretim yapısı ile Avrupalı perakendeci için "çöldeki vaha" oldu.



Çin'e verilen milyon adetlik siparişlerin yerini, 5-10 bin adet üretilen ve hızla Avrupa'ya ulaştırılan Türk malları aldı. Türkiye'nin elektronik ve beyaz eşyadaki iki devi Arçelik ve Vestel, krizin tırmanışa geçtiği son 3 ayda Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor. Avrupa'da Damat Tween gibi markaları ile tanınan ORKA Group'un yurtdışına üretim yapan Giresun'daki fabrikasının ise önümüzdeki 6 ay için üretim planları doldu.



Arçelik'in İngiltere satışları fırladı



Koç Holding Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir, özellikle 25 milyona yakın Arçelik ve Beko ürününün satıldığı İngiltere'deki satışlarının son 3 ayda "beklentilerin çok üzerinde" bir artış kaydettiğini söyledi. Yaptıkları piyasa araştırmalarının bu yükselişin geçici olmadığını ortaya koyduğunu dile getiren Özdemir, "2009 gibi çok karamsar öngörülerin olduğu bir yılda çok iyi bir fırsatın önümüze çıktığını düşünüyorum. Bu diğer Avrupa ülkelerinde de gelişerek devam edecek. Belki de bu krizin en iyi haberi oldu" dedi.

Kriz nedeniyle özellikle Batı Avrupalı tüketicilerin daha hesaplı mallara yöneldiğine işaret eden Özdemir, "Bizim markalarımızın da hesaplı olmasının yanı sıra kalite olarak önde olması, satışlarımızı hızla yukarı çıkartıyor. Kriz ortamında, yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya başladık. "Krizde fırsat doğar" sözlerinin ilk kez altını dolduracak bir gelişme oldu" diye konuştu.



Tüm Avrupa'da satışlarımız artacak



Özdemir, İngiltere'de başlayan trendin kısa sürede tüm Avrupa ülkelerine yayılacağını vurgulayarak, şunları söyledi: "Diğer ülkelerde de kısa zamanda böyle satış rakamlarına ulaşacağız. Yurtdışında fason değil, kendi markamızla iş yaptığımız için hem televizyon hem de beyaz eşyada önümüzdeki yıl çok büyük avantajlar yaşayacağız. Kısa sürede Belçika, İtalya, Almanya ve Fransa'daki satış rakamlarımızda ciddi artışlar yaşanacağını öngörüyoruz. Tabi Çin Avrupa'da bir fabrika kurarsa bu durum değişir. Ancak şimdilik böyle bir ihtimal gözükmüyor, çünkü Avrupa'da üretim yapmak çok zor. Biz ise Romanya ve Rusya'daki fabrikalarımızla hem Batı Avrupa hem de Doğu Avrupa'ya tam kapasite hizmet verecek durumdayız."



Vestel'in ihracatı eylülde ikiye katlandı



Vestel İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül de Avrupa ekonomilerinin durgunluğa girdiği ekim ve kasım aylarında ihracatta önemli artışlar yakaladıklarını söyledi. Küresel krizin başladığı eylül ayında satışları ikiye katladıklarını, aylık ihracatın ise 200 milyon dolara yükseldiğini kaydeden Yüngül, "Örneğin LCD televizyonda ağustosta 200 bin adetlik satışımız vardı, bu rakam ekimde 600 bine çıktı. Kasım ayını da 500-550 bin civarında kapatacağız. Son dönemde aylık 160 milyon dolar olan ihracat kasımda 200 milyon dolara yükseldi" dedi. Son dönemdeki ihracat artışında Avrupa bankalarının yaşadığı krizin de önemli etkisinin bulunduğuna işaret eden Yüngül, önceki dönemde firmalara uzun vadeli akreditif açan bankaların artık kısa vadeli akreditif açmaya başladığını, bu nedenle Avrupa'daki ithalatçı firmaların Uzakdoğu'ya uzun vadeli ve büyük sipariş vermekten kaçınarak kısa vadeli küçük siparişler için yakın ülkeleri tercih ettiğini dile getirdi. Elektronik sektöründe Polonya ve Macaristan başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinde devlet teşvikleriyle 2.5 yıl gibi bir sürede 33 fabrikanın açıldığını ifade eden Yüngül, yaşanan kriz ortamında bu fabrikalardan sadece 2'sinin ayakta kalabildiğine dikkat çekti.



Avrupa'da alım sistemi değişti hazırgiyimciye de gün doğdu



Elektronik ve beyaz eşyada olduğu gibi hazırgiyim sektöründen de iyi işaretler geldiğini anlatan ORKA Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Avrupa'dan alınan siparişlerdeki artışın teslim tarihi olan ocak ve şubat aylarında daha net görüleceğini söyledi. Uzakdoğu ülkelerinin adet anlamında çok yüksek kapasitelerle çalıştığı için kriz döneminde talep görmediğine dikkat çeken Orakçıoğlu, Avrupa'daki perakendecilerin bu stoksuz ve çok kısa aralıklarla sipariş verdiğini, sezon başında sipariş ettiği tüm ürünü almak yerine "test siparişi" adı altında küçük alımlar yaptığını dile getirdi. Orakçıoğlu, "Rafa ürün konduktan sonra, hangi ürün satılıyorsa, o ürünün sezon içinde yeni alımları yapılıyor. Dolayısıyla, sezon içinde tekrar üretimler yapabilecek ülkeleri daha fazla tercih eder hale geldi. Türkiye de bu ülkelerden biri. Şu anda bizim Giresun'daki fabrikamızda önümüzdeki 6 aylık üretim programımız dolmuş durumda" diye konuştu.

