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Ekonomi

AB’nin canlandırma paketi 200 milyar Euro

Avrupa Komisyonu, küresel finansal krizle durgunluğa giren AB ekonomisini canlandırmak için 200 milyar Euro’luk teşvik paketi hazırladı.

26 Kasım 2008 02:00

Avrupa Komisyonu, küresel finansal krizle durgunluğa giren AB ekonomisini canlandırmak için 200 milyar Euro’luk teşvik paketi hazırladı.

27 üyeli AB ekonomisinin yüzde 1,5'ine karşılık gelen teşvik paketinin 170 milyar Euro’su üye devletlerce karşılanırken kalan 30 milyar Euro’su AB bütçesiyle Avrupa Yatırım Bankası’ndan gelecek.

AB devlet ve hükümet başkanlarınca 11-12 Aralık'taki zirvede onaylanması beklenen paket, kısa vadede kamu harcamaları yoluyla ekonominin canlandırılmasını ve otomotiv, çevreci teknolojiler ve altyapı gibi kilit sektörlere yatırımla orta vadede AB'nin rekabet ve ihracat gücünü artırılmasını hedefliyor.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, hazırladıkları ekonomiyi teşvik paketiyle “olağanüstü krize olağanüstü cevap ürettiklerini” belirterek “büyük, önemli, stratejik ve sürdürülebilir bir adım attıklarını” söyledi.

Farklı ekonomik önceliklere sahip 27 AB üyesine aynı reçeteyi önermenin anlamlı olmadığını vurgulayan Barroso, herkesin kendi ihtiyaçlarına göre şekillendireceği ulusal teşvik paketlerinin AB koordinasyonu sayesinde aynı amaca hizmet edeceğini kaydetti.

Ekonomik teşvik paketi kapsamında AB ortak bütçesinden enerji ağları bağlantıları ve geniş band internet için 5 milyar Euro, yapısal ve sosyal fonlar için 6,3 milyar Euro ve daha çevreci otomobil üretiminin teşviki için 5 milyar Euro destek öngörülürken Avrupa Yatırım Bankası'nın 2009 ve 2010 yıllarında AB üyelerine kredileri 15 milyar Euro artırması isteniyor.

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