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Dünya

"AB'nin Brüksel'deki toplantıları sırasında Alman diplomatlar tuvalette seks yaptı" iddiası

İddiayı İngiliz Sun gazetesi ortaya attı

21 Şubat 2016 23:57

İngiliz The Sun gazetesi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’ndeki geleceğinin masaya yatırıldığı Brüksel’deki toplantılar sırasında iki Alman yetkilinin tuvalette seks yaparken basıldığını öne sürdü.

Hürriyet'in The Sun gazetesine dayandırdığı habere göre; olay, yan tarafında “Avrupa’nın Kalbi” mottosunun yazılı olduğu Avrupa Konseyi’nin Lex binasında perşembe günü yaşandı. Cuma günü deBrüksel’de dilden dile dolaşmaya başladı.

Haberde, Alman bürokratların Slovenyalı diplomatlar tarafından basıldığı iddia edildi. Zirvenin yapıldığı merkezin yanındaki Lex binasının çevirmenler tarafından kullandığı belirtildi.

Bir AB yetkilisi, herkesin birbirine “Kim bunlar?” diye sorduğunu anlatırken, “Fakat Şansölye Merkel, onların kim olduğunu öğrenince mutsuz” olacak dedi.

Brüksel’deki Alman delegasyonu kaynakları olayla ilgili bilgilerinin olmadığını ancak dönen dedikodulardan haberdar olduklarını söyledi.

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