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Dünya
Deutsche Welle

AB’li politikacılara seyahat yasağı

Moskova yönetimi, çok sayıda Avrupalı politikacıya seyahat yasağı getirdi. Yasaklı politikacıların listesi büyükelçiliklere gönderildi.

30 Mayıs 2015 14:23


Hollanda hükümeti, Rus hükümetinin Avrupalı politikacılara seyahat yasağı getirdiğini duyurdu. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında isimlerin yer aldığı kara listenin AB büyükelçiliklerine iletildiğini söyledi.

Rutte, listede Hollandalı Parlamentosu‘ndan iki, Avrupa Parlamentosu'ndan da bir Hollandalı milletvekili bulunduğunu açıkladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, listede toplam 89 ismin yer aldığını belirtti.

Almanya'dan 8 kişi kara listede

Bild gazetesi ve Frankfurter Allgemeinen Zeitung'un online sitesindeki haberlere göre, listede 8 Alman politikacı da bulunuyor.

Federal milletvekili Karl-Georg Wellmann‘ın (CDU) yanı sıra listedeki diğer isimler şöyle:

- CDU/CSU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Michael Fuchs
-Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Rebecca Harms ve Daniel Cohn-Bendit
- CSU'lu politikacı Bernd Posselt,
-Savunma Bakanlığı Müsteşarı Katrin Suder,
-AB Bakanlar Konseyi Genel Sekreteri Uwe Corsepius
-Hava Kuvvetleri'nden Korgeneral Karl Müllner

Hrıstiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) politikacı Fuchs, Bild gazetesine verdiği demeçte, listede yer aldığına şaşırmadığını söyledi. Fuchs, Rusya'nın düşüncelerini ifade eden siyasetçileri yasaklamasının doğru olmadığını kaydetti. Fuchs, daha önce pek çok kez Rusya'ya yönelik yaptırımları savunmuştu.

Daniel Cohn-Bendit ise “Rusya gibi totaliter bir sistemin beni totaliter rejimin düşmanı olarak damgalamasından onur duyarım” şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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