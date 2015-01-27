AB'li maliye bakanları terörün finansmanını görüşüyor



Kara parayla mücadele düzenlemesini gözden geçirecek AB maliye bakanları, yasalarda yeni gelişmeler doğrultusunda değişikliğe gitme ihtimalini görüşecek.

Toplantının bir başka gündem başlığını Ukrayna'ya yardım oluşturuyor. AB Komisyonu bu ay başında yaptığı açıklamada, ekonomik krizdeki Ukrayna'ya 1,8 milyar euro yeni kredi açılacağını duyurmuştu.

Kredinin üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'nca da onaylanması gerekiyor. Kredinin Ukrayna'nın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) programına bağlı kalması koşuluyla serbest bırakılması öngörülüyor.

Juncker'in yatırım programı tartışılacak

Bugünkü toplantıda AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in yatırım programı da ele alınacak.

Dün de Euro Bölgesi'ne dahil 19 ülkenin maliye bakanları, seçimler sonrası Yunanistan'ın durumunu görüştü. AB ve IMF iflasın eşiğindeki Yunanistan'a şimdiye kadar 240 milyar euroluk yardımda bulundu.

Aleksis Tsipras, Troyka tarafından dayatılan katı tasarruf politikalarını terk etme vaadiyle göreve geldi. Tsipras, borçların silinmesini sağlamak istiyor. Ancak kreditörlerin borç silmeye yanaşmayacağı biliniyor. Tsipras'ın göreve geldikten sonra daha pragmatik bir yaklaşım sergilemesi beklentisi hakim.