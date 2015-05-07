AB'li bakanlar tahkim mahkemelerini görüşüyor



Avrupa kamuoyunu ikiye bölen AB-ABD Transatlantik Serbest Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Anlaşması'nın önemli bir parçası bugün Brüksel'de yapılacak toplantıda ele alınacak.

TTIP ile AB ve ABD ekonomileri arasında, özellikle iç düzenlemelere ilişkin engellerin kaldırılması, üretim standartlarının oluşturulması ve gümrük mevzuatlarında kolaylığa gidilmesi gibi bir dizi uygulama hedefleniyor.

Tahkim yüzünden TTIP'e karşı çıkıyorlar

Özellikle çevre örgütleri, kültürel çevreler, tüketiciyi koruma kuruluşları ve sendikalar anlaşmaya karşı çıkıyor. TTIP'in kalitenin düşmesine yol açacağı, çevre kirliliğine karşı hassasiyetin azalacağı ileri sürülüyor. Ulusal yasaları geçersiz kılacak kararlar alan özel tahkim mahkemelerinin kuralları belirleyecek olması, TTIP'e karşı çıkanların bir başka önemli gerekçesini oluşturuyor.

AB Komisyonu'nun yeni belgesi

AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström, tahkim mekanizmasına ilişkin gözden geçirilmiş yeni düzenlemeyi bakanlar kurulunda tanıtacak. Düzenleme, tahkim mekanizmasına temyiz sürecini de dahil ediyor. Tahkim mahkemesinin üyelerinin belirlenmesinde de yeni kurallar getiriliyor.

AB dış ticaret bakanlarının toplantısında Ukrayna ve AB'nin doğusunda kalan ülkelerle ilişkiler de ele alınacak.