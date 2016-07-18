Ablasını uykusunda öldürdü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3.5 yaşındaki kızıyla birlikte babasının evine ziyarete giden 32 yaşındaki Hanife Akman, uyuduğu sırada kardeşi 19 yaşındaki Ali D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Ali D., saat 04.00 sıralarında odada uyuyan ablası Hanife Akman'ın odasına girerek bıçakladı.



Sesleri duyup kalkan baba Mustafa D., oğluna müdahale etti. Babanın bağırması üzerine eve gelen komşular, korkunç manzara ve annesinin başında ağlayan minik çocukla karşılaştı.



Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hanife Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının başta gözü ve boğazı olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandığı öğrenildi.



Teslim olan Ali D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.