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ABLASINI KURTARMAK İSTERKEN DENİZDE BOĞULAN GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

  Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Şile'de boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde hayatını kaybeden Kezban Kocalı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

25 Ağustos 2018 20:58

 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Erhan TEKTEN / İstanbul DHA
Şile\'de boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde hayatını kaybeden Kezban Kocalı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kezban Kocalı geçtiğimiz perşembe günü babası ve kız kardeşi ile Şile\'de denize girmiş, Kezban boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak isterken denizde kaybolmuştu. Genç kızın cesedinin bulunmasının ardından bugün, ikindi vakti Şile\'nin Şuayipli Köyü\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kezban\'ın ailesi ve yakınları ile okul arkadaşları katıldı. Törende Kezban Kocalı\'nın annesi ve babası taziyeleri kabul ederken, tabutun üzerine konulan gelinlik dikkat çekti. Genç kızın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Şuayipli mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazenin Adli Tıp Kurumu\'ndan çıkarılması
-Cenaze namazına gelenler
-Babasının taziyeleri kabul etmesi
-Tabutun üzerine konulan gelinlikten detay
-Annesinden görüntü
-Cenaze namazı
-Genel ve detaylar
 

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