Ablasına küfreden arkadaşı ile annesini bıçakladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Orhan Ütteci (26), sosyal medyada ablası hakkında hakaret içeren yorumlar yapıp, küfrettiğini iddia ettiği arkadaşı Ferdi Akdağ (25) ve annesi Pervin Akdağ\'ı bıçakladı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi Akdağ, arkadaşı Orhan Ütteci\'nin ablası Bedriye Ütteci\'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına, hakaret içeren yorumlar yaptı. Geçen 18 Kasım\'da sokakta karşılaşan Ferdi Akdağ ile Orhan Ütteci arasında bu nedenle tartışma çıktı. Ütteci tartışma sırasında ablasına küfreden Akdağ\'ı bacağından bıçaklayarak hafif yaraladı.

Taraflar biribirinden şikayetçi olmazken, 1 gün sonra Bedriye Ütteci, iki arkadaşı barıştırmak istedi. Kardeşini de yanına alan Bedriye Ütteci, Ferdi Akdağ\'ın evine gidip, annesi ile görüşmek istediğini söyledi. Pervin Akdağ, oğlunu bıçaklayan Orhan Ütteci\'yi karşısında görünce ona sandalye fırlattı. Bunun üzerine çıkan kavgada, Orhan Ütteci bu kez Pervin Akdağ\'ı bıçakla göğsünden yaralayıp, kaçtı. Kanlar içinde kalan yaralı kadın, çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından kısa sürede yakalanan Orhan Ütteci gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunda, \"Ferdi Akdağ, ablamın paylaştığı fotoğraflara kötü yorumlar yaptı. Uyuşturucu kullandığım gün karşılaşıp, kavga ettik. Kendimi korumak için bıçağı salladım ve Ferdi\'yi bıçakladım. Ablam bizi barıştırmak istedi ancak Pervin Akdağ küfrederek hakaret etti. Onu da bıçakladım\" dedi. Şüpheli, \'kasten yaralama\' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



FOTOĞRAFLI