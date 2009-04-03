Ablasına acımadı!



ABD'nin Miami şehrinde düzenlenen Sony Ericsson Open tek bayanlar yarı final mücadelesinde, dünyanın bir numaralı raketi ABD'li Serena Williams, ablası Venus Williams'ı 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, adını finale yazdırdı.



Büyük bir çekişmeye sahne olan abla kardeşin maçında, ilk sette Serena güldü. İkinci sette Venus başarı sağladı. Final setinde ise bir kez daha ablasına üstünlük kuran Serena, finale yükselen isim oldu.



Diğer bir yarı final mücadelesinde, Belaruslu Viktoria Azerenka, Rus Svetlana Kuznetsova'yı 2-1 ile geçerek, final vizesini aldı.



Sony Ericsson Open tek bayanlar final mücadelesinde Belaruslu Viktroria Azerenka ile ABD'li Venus Williams karşı karşıya gelecek.







