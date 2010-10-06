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Dünya

Ablası bakan olunca sunuculuğu bıraktı

İsveç’te Karin Hübinetteadlı sunucu, ablası sosyal güvenik bakanı olunca, devlet televizyonundaki sunuculuğu işini bıraktı.

06 Ekim 2010 03:00

T24- İsveç’te Başbakan Fredrik Reinfeldt tarafından dün açıklanan yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na getirilen Hillevi Engström, kız kardeşi Karin Hübinette’nin devlet televizyonundaki sunuculuğu bırakmasına neden oldu.


İsveç devlet televizyonu SVT’de ana haber programı ile birlikte tartışma programı "Agenda"nın beğenilen sunucusu Karin Hübinette’nın, ortaya çıkan son durumun "tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu" için sunuculuktan ayrılmaya zorlandığı bildirildi.


Konu ile ilgili geçen hafta kendisine bilgi verildiğini bildiren Hübinette, ablası Hillevi Engström’un dün bakanlığa getirilmesinden sonra sunuculuktan ayrılmak durumunda kaldığını kaydetti.


Sunuculuktan ayrılmasına karar verilmesi nedeniyle çok üzgün olduğunu açıklayan Hübinette, sorunu çözmenin başka yolu bulunmadığını, bakanlığa getirilen kardeşinin görevi gereği televizyon programları ile ilişkisinin fazla olacağını ve kendisinin de aynı ortamda bulunmasının "sakıncalı bulunduğunu" kaydetti. Tarafsızlık ilkesine aykırı bulduğu için televizyon kanalının da bu riske girmesine izin vermek istemediğini kaydeden Karin Hübinette, televizyondaki sunuculuk görevini bıraktığını açıkladı.


SVT Televizyon Başkanı Eva Landahl ise, Karin Hübinette’in çalıştığı programların içeriği nedeniyle, bakanlığa getirilen kardeşi ile sürekli program yapmak zorunda kalacağını ve bunun da Karin’in görevi açısından sakınca doğurduğunu kaydetti. Eva Landahl, haber ve tartışma programlarından alınan Karin Hübinette’nin televizyonda çalışmaya devam edip etmeyeceği ya da hangi programa verileceğinin ise netlik kazanmadığını kaydetti.


Gazeteciler Sendikası Başkanı Agneta Lindblom Hulthen ile birlikte çok sayıda gazeteci de, televizyonun kararını eleştiren açıklamalar yaptı.

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