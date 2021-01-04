Ablası "Babam rahatsız gel helalleş" dedi, ailesi ikisini de infaz etti!

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Osman Çelik ve sevgilisi Vildan İnce'nin öldürülüp, dağlık araziye gömülmesine ilişkin gözaltına alınan genç kızın ailesinden 8 kişi adliyeye sevk edildi. İki sevgilinin barışma bahanesi ile çağırılıp öldürüldüğü ortaya çıktı.

İlçe merkezinde sevgilisi Vildan İnce ile birlikte yaşadığı belirtilen Osman Çelik'ten 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Çelik'in ailesi, Vildan İnce'nin ilçeye bağlı Bayramözü köyünde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi.



Bunun üzerine jandarma, köyde çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Vildan İnce'nin de kayıp olduğu belirlendi. Jandarmanın araştırmaları sonucunda Osman Çelik ve Vildan İnce'nin cesetleri, Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülmüş bulundu. Çelik ve İnce'nin tabanca ile öldürüldükten sonra gömüldüğü belirlendi. Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Vildan İnce'nin ailesinden aralarında anne ve babasının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler gece boyunca jandarmada ifade verdi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Barışmak için çağırdılar

Öte yandan yapılan incelemede, cinayetin nasıl gerçekleştiği de ortaya çıktı. Yılbaşı sabahı Vildan İnce’nin ablası Hatice C. kardeşini telefonla arayarak, "Babam rahatsız gel barış ve helalleş" diyerek köydeki evlerine davet etti.

Barışma ümidiyle eve giden Osman Çelik, burada İnce ailesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Osman Çelik ve Vildan İnce bıçaklanıp, tabanca ile vurularak öldürüldü. Ardından iki sevgilinin cenazesi dağlık araziye götürülerek gömüldü.

Öte yandan, Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırılan iki sevgilinin cenazesi otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.