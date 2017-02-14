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Abla, uyuyan kardeşini tabancayla öldürdü!

Cinayet zanlısı abla, olay yerinden kaçtı

14 Şubat 2017 20:58

Hatay'ın Hassa İlçesi'nde 28 yaşındaki Tuğba Çakmak, üniversite öğrencisi olan kardeşi 24 yaşındaki Mustafa Şimşek'i tabancayla öldürdü. Tuğba Çakmak'ın kaçtığı öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, olay sabah saatlerinde Hassa İlçesi’nin Akbez Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Geçen hafta ikinci evliliğini yapan Tuğba Çakmak, tatile gelen Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi kardeşi Mustafa Şimşek’in uyurken başına tabancayla ateş etti.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tuğba Çakmak kaçarken, silah sesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri Mustafa Şimşek’in öldüğü belirlendi.

Savcının yaptığı incelemenin ardından Şimşek’in cenazesi Akbez Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Psikolojik sorunları var" iddiası

Çakmak’ın psikolojik sorunları olduğunu ileri sürüldü. Taziyeleri kabul eden baba İbrahim Şimşek, kızının bir an önce bulunarak adalete teslim edilmesini istedi.

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