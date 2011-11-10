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Ekonomi

AB Komisyonu, Avro bölgesinin büyüme tahminini düşürdü BRÜKSEL (A.A)

10 Kasım 2011 14:04

-AB Komisyonu, Avro bölgesinin büyüme tahminini düşürdü BRÜKSEL (A.A) - 10.11.2011 - AB Komisyonu, Avro Bölgesi için gelecek yıl büyüme tahminini düşürdü. AB Komisyonu yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'nin gelecek yıl büyüme tahminini yüzde 1,8'den yüzde 0,5'e çekti, 2013 yılı için ise 1,3 olarak öngördü. AB'nin Ekonomi ve Parasal İşlerden Sorumlu üyesi Oli Rehn, ''Avrupa'da büyüme durdu, resesyonun yeni bir aşamasıyla karşı karşıya kalabiliriz'' dedi. AB Komisyonu, Yunanistan'ın bütçe açığı tahminini bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönle revize ederek, ülkenin bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl 7,8 ve gelecek yıl 5,4 olacağını öngördü. Yunanistan'ın bütçe açığının 2013 yılında da yüzde 4,4 olacağı tahmin ediliyor. Yunanistan için Mayıs ayında bütçe açığı tahmini bu yıl için yüzde 6,4 ve gelecek yıl için yüzde 4 olarak açıklanmıştı. AB Komisyonu'na göre Yunanistan ekonomisi gelecek yıl yüzde 2,8 daralacak.  İtalya'nın ise bütçe açığının GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 3,6 ve gelecek yıl yüzde 2,9, 2013 yılında da yüzde 2,3 olması bekleniyor. İtalya'nın 2012 yılında durgunluğa gireceği tahmin ediliyor. AB Komisyonu, bölgede işsizlik oranının gelecek yıl yüzde 9,5'te kalacağını öngörüyor.

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