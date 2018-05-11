AB/Juncker: Dış politika kararları oybirliğiyle değil oy çoğunluğuyla alınsın

İstanbul, 11 Mayıs (DHA) – Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği’ni ilgilendiren dış politika kararlarının oybirliğiyle değil oy çoğunluğuyla alınmasını önerdi.

İtalya’nın Floransa kentinde bir konferansta Avrupa Birliği’nin küresel düzendeki konumuna ilişkin değerlendirmeler yapan Juncker, 28 üyeli Avrupa Birliği’nde üye devletlerin Kanada ve Japonya’yla yapıldığı gibi ticari anlaşmalar yapmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Dış politika konusunda da yeni bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söyleyen Juncker, “Ülkeler arası fikir birliğinin nadiren olduğu düşünüldüğünde, dış politika kararları oy birliğiyle değil oy çoğunluğuyla alınmalı” dedi.