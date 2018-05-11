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Ekonomi

AB/Juncker: Avrupa'nın küresel bir oyuncu olarak konumunu güçlendirmesi gerekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Mayıs (DHA) – Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının ardından Avrupa’nın küresel bir oyuncu olarak konumunu güçlendirmesi gerektiğini söyledi

11 Mayıs 2018 19:21

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Mayıs (DHA) – Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının ardından Avrupa’nın küresel bir oyuncu olarak konumunu güçlendirmesi gerektiğini söyledi.
Bugün İtalya’nın Floransa kentinde bir konferansta konuşan Juncker, “Daha fazla Avrupa’ya ihtiyacımız var. Nihayetinde son birkaç günde gördük ki dünya daha güçlü bir Avrupa görmek istiyor” dedi.
İran ile yapılan nükleer anlaşmanın tarafları olan Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’dan da Trump’ın kararına eleştiriler geldi.
Almanya ve Fransa liderleri de Perşembe günü katıldıkları bir etkinlikte Trump’ın kararına ilişkin açıklamalar yaptı.
Alman Şansölye Angela Merkel artık Avrupa’nın koruma konusunda ABD’ye güvenemeyeceğini söyledi ve \"Artık ABD bizi korumuyor, fakat Avrupa kendi kaderini kendi eline almalı; gelecek için görevimiz budur\" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Avrupa’nın Trump’ın kararını kabul edemeyeceğini ve kendi değerlerini takip etmesi gerektiğini vurguladı ve şöyle konuştu:
\"Eğer diğer süper güçler – müttefiklerimiz de dahil – kendilerini bizim diplomasi ve güvenliğimizle ilgili bir konuda karar verme konumuna koyarsa, hatta bazen bizim en kötü riskleri taşımamızı isterse, o zaman kamuoyu nezdinde ne daha egemen ne de daha güvenilir olabiliriz.\"

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