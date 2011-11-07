-AB ile pozitif gündem konuşacak ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bayramın üçüncü gününde Avrupa Birliği ile pozitif gündemi konuşmak üzere Brüksel'e çıkarma yapıyor. Bakan Bağış, Brüksel'de AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle başta olmak üzere, Komisyon üyeleri ile yapacağı görüşmelerde AB ile Türkiye arasında pozitif gündemi ele alacak. AB ile Türkiye arasında yeni bir pozitif gündemin oluşması Füle tarafından 2011 İlerleme Raporu'nun açıklanması sırasında dile getirilmişti. İlerleme Raporu'ndan sonra vize konusundaki gelişmelerle ilk meyvelerini veren pozitif gündemin müzakerelere yansıması için Bağış, bayramın son iki gününü Brüksel'de geçirecek. Bağış, ayrıca Brüksel'deki Türk STK'lar ve basın mensupları ile de bayramlaşacak, Türk girişimciler tarafından açılan Yıldızlar Okulu'nu ve Avrupa-Türkiye İş Konfederasyonu (UNITEE) Ofisini ziyaret edecek. Brüksel Vrije Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsünde de "Turkey in Europe" konulu konferans verecek olan Bağış, Brüksel'in hemen ardından Letonya ve Estonya'yı da ziyaret ederek ikili temaslarda bulunacak. Bağış, Letonya Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde 10 Kasım vesilesiyle düzenlenecek Atatürk'ü anma törenine katılacak, fakültede Türkiye'nin AB sürecine ilişkin konferans verecek. Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berziņs ile görüşecek olan Bağış, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'le de bir araya gelerek Letonya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, bu desteği daha yüksek sesle dile getirmelerini isteyecek.