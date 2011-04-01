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Dünya

ABİDJAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ABIDJAN (A.A) 

01 Nisan 2011 01:56

-ABİDJAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI  ABIDJAN (A.A) - 31.03.2011 - Fildişi Kıyısı'nda uluslararası toplumun devlet başkanı olarak tanıdığı Alassane Uattara'nın hükümeti, ülkenin en büyük kenti Abidjan'da gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Uattara'nın özel kalem müdürü Marcel Amon Tano, 21.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacak yasağın pazar gününe kadar devam edeceğini belirtti. Tano, yasağa güvenlik nedeniyle gerek duyulduğunu söyledi. Fildişi Kıyısı'nın güneyindeki kentlerin kontrolünü elde eden Uattara birlikleri, şimdi de en büyük kent Abidjan'da devlet başkanlığını bırakmamakta direnen Laurent Gbagbo güçleriyle mücadele ediyor. Öte yandan, BM birliklerinin Abidjan Havaalanı'nın denetimini aldığı bildirildi. Bir güvenlik kaynağı, BM'nin zırhlı araçlarının havaalanına dağıldığını söyledi. Bir BM kaynağı da bilgiyi doğrulayarak, havaalanındaki jandarma komutanının teslim olduğunu ifade etti.

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