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Spor

Abidal'le tartışan Messi için ayrılık vakti geldi mi?

Manchester City, Lionel Messi için Barcelona ile masaya oturmak istiyor

06 Şubat 2020 17:59

Barcelona'daki geleceği konuşulmaya başlanan Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ESPN'in haberine göre Manchester City, Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ile tartışan Lionel Messi'nin takımdan ayrılmak istemesi durumunda futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçecek.

Barcelona ile 2021 yazına kadar kontratı bulunan Messi'nin sözleşmesindeki özel bir maddeyle sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Oyuncuyu yakın takibe alan Manchester City, şartlara bağlı olarak Messi'yi kadrosuna katacak.

Öte yandan Messi'nin Barcelona'dan ayrılmak istemesi durumunda Pep Guardiola ile olan yakın ilişkisi nedeniyle Manchester City'yi tercih etme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Kariyerinde yalnızca Barcelona forması giyen 32 yaşındaki Lionel Messi bugüne kadar kulübüyle 622 gole imza attı.

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