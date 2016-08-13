"Abi deme bir gün lazım olur" sözüne 12 yıl hapis istemi

Antalya’nın Kepez ilçesinde 9’uncu sınıf öğrencisi N.E., geçen eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başına kadar okula gidip gelirken kullandığı servisin şoförü C.G.’nin kendisini taciz ettiğini iddia etti. Şoförün kendisini öpmeye çalışıp 'Bana abi deme, lazım olur’ dediğini öne süren N.E., delil olarak da C.G. ile arasında geçen konuşmaların ses kayıtlarını gösterdi. Şikayetçi olunması üzerine C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde C.G. hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 5’inci duruşması görüldü. Duruşmada ifade veren N.E., "Servisten en son ben iniyordum. Diğer arkadaşlarım servisten indikten sonra C.G. bana ’Kıyafetlerin çok güzel, bacakların çok güzel’ diye konuşuyordu. Ben kendisine ’abi’ diye hitap ediyordum. ’Bana abi deme, bir gün lazım olur’ diye karşılık veriyordu. Sebebini bilmiyorum. Kendisini uyardım. Serviste kimse yokken beni dört kez yanağımdan öptü. Her seferinde durumu anneme söyledim. Ancak açık bir şekilde anlatmadım. Arkadaşlarım da bana inanmadı. Ben de konuşmaları kayda aldım ve okul müdürüne bildirdim" diye konuştu.

“Şerefsiz demesine kızdım”

Tutuklu yargılanan C.G. ise suçlamaları kabul etmedi. Neden suçlandığını bilmediğini kaydeden C.G., şöyle dedi:

"Mağdure arka koltukta otururken cama sert bir şekilde vurdu. Ben de buna tepki gösterdim. Bu yüzden benimle bir müddet konuşmadı. Gönlünü almak için özür diledim. Tokalaştık ve olayı tatlıya bağladık. İkinci dönem başında ise mağdure, Süleyman C. adlı öğrencinin araçtan inişini engelledi. Tartıştılar. Mağdure bu öğrenciye 'Şişko sığamadın mı’ diyerek hakaret etti. Süleyman araçtan indikten sonra 'Siz erkekler hepiniz şerefsizsiniz’ diye beyanda bulununca ben tepki gösterdim. Durumu okul idaresine bildireceğimi söyledim. Ertesi gün taraflar arasında bir tatsızlık olmadığını görünce bildirmedim. Benim kendisini taciz etmem, sıkıştırmam söz konusu değildir."

“Kızımı ne cesaretle öper”

Kayıtlardaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen C.G., öğrenciyi arkadaşça öptüğünü ileri sürdü, taciz etmediğini söyledi. Mağdurenin annesi S.D. ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. S.D., "Ben arkadaşça öpmeyi kabul etmiyorum. Benim kızımı ne cesaretle öpebilmektedir. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Sanık avukatının esas hakkındaki savunmalarını yapmak için süre talebinde bulunması üzerine duruşma ertelendi.