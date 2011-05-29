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Dünya

ABHAZYA LİDERİ BAGAPŞ ÖLDÜ MOSKOVA (A.A)

29 Mayıs 2011 15:51

-ABHAZYA LİDERİ BAGAPŞ ÖLDÜ MOSKOVA (A.A) - 29.05.2011 - Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın lideri Sergey Bagapş'ın öldüğü bildirildi. Rus devlet medyası, Bagapş'ın, Rusya'nın başkenti Moskova'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 62 yaşında öldüğünü duyurdu. Abhazya'nın liderliği görevini 2005 yılından beri yürüten Bagapş, 2009 yılında yapılan seçimi kazanarak bölgeyi bir dönem daha yönetme hakkını elde etmişti. Gürcistan'ın hakimiyetinden 1990'lı yılların başından itibaren savaşarak çıkan Abhazya, 2008'de Rusya ile Gürcistan arasında çıkan savaşın ardından, Rusya tarafından resmen tanınmıştı.

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