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Dünya

Abhaz maganda az daha savaş çıkarıyordu

Abhazya'daki bir düğünde havaya ateş açılması üzerine, denizde devriye yapan Rus savaş gemisi alarma geçti

01 Aralık 2008 02:00

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'daki bir düğünde havaya ateş açılması üzerine, denizde devriye yapan Rus savaş gemisi saldırı olduğunu zannederek alarma geçti.

Rus haber ajansı RİA Novosti, Karadeniz sahilindeki Atnos kasabasının yakınında devriye gezen Azov adlı Rus savaş gemisindeki mürettebatın, bu kasabada silah kullanılmasını ve iki el işaret fişeği atılmasını saldırı olarak yorumladığını bildirdi.

Gemideki bir mürettebat üyesi, dün gece silah sesleri üzerine gemide hemen alarm durumuna geçilerek çatışmaya hazır konumuna geçildiğini belirterek, ''Ana motorlar çalıştırıldı. Açık denize hareket etmeye hazırdık. Ancak öncelikle ateş etme yetkisini almak zorundaydık'' dedi.

Limanda görevli bir yetkili de ajansa yaptığı açıklamada, ''Bu bir düğün ve geleneklerimiz böyle. Olaydan hemen sonra kasabadakileri sakin olmaları ve ateş etmemeleri yönünde ikna ettik'' diye konuştu.

Haberde, olayın anlaşılması üzerine kasaba yakınlarında devriye görevinin son gününde olan Azov savaş gemisinin Sivastopol Limanı'nındaki üssüne döndüğü kaydedildi.

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