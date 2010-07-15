-ABEYLEGESSE VE MEY ELMAS LİG'DE ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Atletizm dünyasının önemli organizasyonları arasında yer alan Elmas Lig'de (Diamond League), Alemitu Degfa Bekele'den sonra iki Türk atleti daha mücadele edecek. Fransa'nın başkenti Paris'te yarın yapılacak ligin 9. ayağında, milli atletler Elvan Abeylegesse ve Karin Melis Mey piste çıkacak. Elvan Abeylegesse, TSİ 21.48'de koşulacak bayanlar 5 bin metre yarışında, Karin Melis Mey ise TSİ 19.45'te bayanlar uzun atlamada mücadele edecek. Ligin 7. ayağı olan Lozan'da Temmuz ayı başında piste çıkan bir diğer Türk atlet Alemitu Degfa Bekele, bayanlar 3 bin metrede ikinci olmuştu.