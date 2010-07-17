-ABEYLEGESSE 5 BİN METREDE 3'ÜNCÜ OLDU PARİS (A.A) - 16.07.2010 - Atletizm dünyasının önemli organizasyonları arasında yer alan Elmas Lig'de (Diamond League), Türk atlet Elvan Abeylegesse bayanlar 5 bin metrede üçüncü oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ligin 9'uncu ayağında Abeylegesse, koşuyu 14:31.52 ile tamamlamayı başardı. Türk atlet bu derecesiyle koşuyu 3'üncü sırada bitiren isim oldu. Bayanlar 5 bin metrede Kenyalı atlet Vivian Cheruiyot 14:27.41'lik derecesiyle birinciliği elde ederken Etiyopyalı atlet Sentayehu Ejigu da 14.28.39 ile ikinci sırada yer aldı.