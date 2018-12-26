Abe şirket yöneticilerinden maaşlara zam yapmalarını istedi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Aralık (DHA) – Japonya Başbakanı Shinzo Abe, tüketimi artırmak ve Ocak ayı için planlanan satış vergisi artışının tüketiciler üzerindeki etkisini azaltmak için şirket yöneticilerden çalışanların maaşlarına zam yapmalarını istedi.

Japonya İş Federsayonu’nda konuşan Abe, “Ekonominin yükseliş hızını daha da arttıracak bir ücret zammı yapmanızı rica ediyorum” dedi.

Abe, istediği zam için bir oran vermekten kaçınırken, 1989 yılında yapılan yüzde 5.0’lik zammı hatırlattı ve oran için bu yıl yapılan zammın yaklaşık iki katı bir artış beklediğini belirtti.

Abe’nin zam isteği, Ekim ayında tüketim vergisinin yüzde 8.0 düzeyinden yüzde 10 düzeyine çıkarılmasının iç talepte yaşanabilecek olası azalmalara karşı, yönetici ve işçi sendikaları arasındaki görüşmelerden önce geldi.

Abe 2017 yılında, azalan tüketici fiyatlarını artırmak ve özel tüketimi canlandırmak için yöneticilerden yüzde 3.0 zam yapmaları için uyarmıştı.

Büyük Japon şirketleri, işçilerin yaşına veya çalışma sürelerine bağlı olarak maaş skalası ve düzenli ücret artışları dahil olarak ücretleri artırdı, maaşları ortalama yüzde 2.53 artırmış, ancak istenen yüzde 3.0 düzeyinin altında kalmıştı.