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ABD'yi seven polis!

Taraf gazetesinde TSK’yı eleştiren yazılar yazan Emniyet Amiri Emrullah Uslu, 3 ayda bir gönderdiği 'Okyanus ötesi uçması sakıncalıdır' raporlarıyla 8 yıldır ABD’d

02 Aralık 2008 02:00

Taraf Gazetesi’nde Emre Uslu imzasıyla TSK’yı eleştiren yazılar yazan Emniyet Amiri Emrullah Uslu, 3 ayda bir gönderdiği "Okyanus ötesi uçması sakıncalıdır" raporlarıyla 8 yıldır ABD’den dönmüyor. Emniyet’te, bugüne kadar hiçbir işlem yapılmayan raporlarla ilgili olarak, TSK’nın başvurusu üzerine inceleme başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nda görevli Emniyet Amiri Emrullah Uslu’nun burslu olarak gittiği ABD’den sekiz yıldır geri dönmemesi üzerine inceleme başlatıldı.

2 yıl izinliydi

Aynı zamanda Taraf Gazetesi’nde "Emre Uslu" imzasıyla yazan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) eleştiren yazılar kaleme alan Uslu’nun, emniyete ABD’den, "Okyanus üzeri uçması sakıncalıdır" raporu gönderdiği, üç ayda bir gönderdiği raporlara ilişkin bugüne kadar EGM’nin hiçbir işlem yapmadığı öğrenildi.

1999 yılında Polis Akademisi’nden mezun olan Uslu, komiser yardımcısı olarak çeşitli birimlerde görev yaptı. Uslu, komiser rütbesine terfi ettikten sonra da EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nda görevlendirildi. Yabancı dil bilen Uslu, yüksek lisans için ABD’deki çeşitli üniversitelere burs başvurusu yaptı. Uslu’nun başvurusuna Utah’tan olumlu yanıt gelince EGM de kendisine iki yıllığına yurtdışı için "Pasif görev" izni verdi.

Uslu, yüksek lisans amacıyla 2001 yılı ağustos ayında ABD’ye gitti. Burs süresi sonunda Türkiye’ye dönmeyen Uslu, 2003’ten bu yana sürekli rapor gönderdi. ABD’de çeşitli hastanelerden aldığı, "Okyanus ötesi uçuş yapması sakıncalıdır" raporlarını her üç ayda bir Türkiye’ye gönderen Uslu için herhangi bir işlem yapılmadı. Uslu, geçen yıl yayın hayatına başlayan Taraf Gazetesi’nde, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Önder Aytaç’la ortak imzalı yazmaya başladı.

TSK, ağır eleştiriler yönelten Uslu ile ilgili rahatsızlığını Başbakanlık aracılığı ile emniyete bildirdi. Bunun üzerine Uslu’nun personel dosyası EGM’nce incelemeye alındı.

Gelmezse ihraç

EGM’den üst düzeyde bir yetkili, Hürriyet’e, "Bu kadar uzun süreli bir rapor kullanan personel şimdiye kadar teşkilatta bulunmuyor. Raporları, Ankara’da ilgili birimlerce incelenecek. Arada boşluklar var mı yok mu bakılacak. Şüpheli bir durum bulunması halinde gemi ile de olsa Türkiye’ye geri dönmesi için çağrıda bulunulacak. Bu çağrıya rağmen gelmezse meslekten ihraca kadar hakkında cezai işlem yapılabilecek" dedi.


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