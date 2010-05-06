ABD'yi korkutan ölümcül hastalık

T24

Hızla yayılıyor

Kökeni bilinmiyor

Bulaştığı her dört insandan birini öldürme gücü olduğu belirtilen mantarın, insanlar dışında yunus ve köpeklere kadar birçok canlıya bulaşabileceği belirtildi.Cryptococcus gattii olarak bilinen mantar sadece insanları değil, köpek, kedi, koyun ve geyik gibi çeşitli hayvanları da hedef alıyor. Ancak havadan yayılan mantar, hayvandan hayvana bulaşmıyor. Tersine, insan ve hayvanlar mantarın bulaştığı ağaçlardan havaya karışan sporları soluyarak hastalanıyorlar.Duke Üniversitesi Tıp Merkezi’nde araştırmacı olan Edmond Brynes, mantarın etki alanının gün geçtikçe arttığını belirtti. Brynes, çok hızlı yayılan ve oldukça ölümcül olan mantarın, ilk belirdiği Oregon ardından bu eyaletin komşusu Washington ve California eyaletlerine yayıldığını ifade etti.Brynes, “Genelde bu tür mantar hastalıklarını organ nakli yapılan ve HIV virüsü (AIDS’e neden olan virüs) taşıyan hastalarda rastlıyoruz. Ancak şu ana kadar yaşananlar tamamen farklı” dedi.Doktorlar ise hastalığın semptomlarının mantara maruz kaldıkta bir iki ay sonra görülen şiddetli öksürük, ağır göğüs ağrısı, nefes kesintileri, şiddetli baş ağrıları, yüksek ateş, aşırı terleme ve kilo kaybı olarak belirtti.Uzmanlar, tedavi kapsamında henüz aşısı bulunmayan hastalığın tedavisinin birkaç yıla kadar sürebileceğini belirtirken, vücutta oluşabilecek büyük miktarda mantar yapısının alınması için ameliyat gerekebileceğini ifade etti.C. gattii olarak bilinen mantarın kökeninin, tropik iklimlerde bulunan okaliptüs ağacıyla bağlantılı olduğu biliniyor. İlk olarak 1999 yılında Vancouver Adası’nda görülen mantar, 200’ün üzerinde kişiyi etkiledi ve 9 kişinin ölümüne neden oldu.Bilim insanları, yaklaşık 11 yıl önce karşılaşılan ölümcül mantar genleriyle son mantarın genlerini karşılaştırdı. Sonuçta bugün üç eyalete yayılmakta olan mantarın eskisine benzeyen ancak daha ölümcül bir tür olduğu belirtildi. Yeni ortaya çıkan mantar, şu ana kadar bulaştığı 25 kişiden 9’unu öldürdü.Duke Üniversitesi araştırmacısı Wenjun Li, mantarın ortaya çıkış sebebinin iklim değişikliği olabileceğini belirtti. Brynes ise kamuoyunun yeni türeyen ölümcül mantar hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığını ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.