ABD'yi kasırga vurdu: 220 ölü, yüzlerce yaralı

T24- Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerini etkileyen güçlü kasırga, sadece Alabama eyaletinde dün en az 128 kişinin ölümüne neden oldu. Yedi eyalette olağanüstühâl ilan edildi, toplam 220 kişi öldü.





Kasırga görüntüleri için TIKLAYIN









BBC Türkçe2de yayımlanan habere göre, Alabama'nın Tuscaloosa kentini etkisi altına alan hortum, en az 15 kişinin yaşamına mal oldu; yaklaşık 400 kişi yaralandı.

Tuscaloosa Belediye Başkanı Walter Maddox kentte çok büyük tahribat meydana geldiğini bildirdi.

83 bin nüfuslu kentte, daha önce yaşanan kasırgaların üstüne gelen hortumun, ağaçları kökünden söküp sürüklediği, çevreyi çamur tabakalarının kapladığı belirtiliyor.



Alabama Elektrik Şirketi, bölgede en az 335 bin müşteriye elektrik hizmeti veremediklerini açıkladı.

Şirket yetkilisi, kesintilerin Katrina Kasırgası sırasında yaşandığı kadar uzun süreli olabileceğine dikkat çekti.

Georgia'dan Tennessee ve Mississippi'ye dek etkili olan kasırgalar, son bir kaç günde, en az 220'ye yakın kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Yedi eyalette olağanüstü hal ilan edilirken, Alabama eyaletine federal mali yardım yapıldı.

Bir meteoroloji uzmanı, Tuscaloosa'da dev yıkıma yol açan hortumu "Alabama tarihinde görülenlerin en kötüsü" diye niteledi.

Alabama'da üç nükleer santralin çalışması durduruldu.

Amerikan medyası, dün gece başkent Washington'un hemen dışındaki Maryland'de bulunan Andrews Hava Kuvvetler Üssü yakınlarında bir hortum oluştuğunu haber verdi.



ABD Ulusal Hava Dairesi, fırtınanın Cuma günü başlamasından bu yana 300 hortum kaydedildiğini açıkladı.

Mevcut fırtınanın Kuzey ve Güney Carolina'yı etkileyeceği, ardından kuzeydoğuya doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.





