BM Güvenlik Konseyi’nde Türkiye’nin de desteklediği ateşkes kararı alınmadan 10 dakika önce ABD Başkanı Bush ile İsrail Başbakanı Ehud Olmert’in yaptığı konuşmanın Olmert tarafından açıklanması ABD’de olay yarattı.



Konuşmadaki ifadeler ‘ABD’yi İsrail mi yönetiyor?’ sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.



Olmert, “Bir ateşkes tasarısı hazırlandığını ve ABD’nin de buna destek verdiğini öğrenince oylamaya 10 dakika kala yardımcılarıma, ‘Bana Amerikan başkanını bağlayın’ talimatını verdim” dedikten sonra yaşanan diyaloğu şöyle nakletti:



BM'de bir ateşkes tasarısı hazırlandığını ve ABD'nin de buna destek verdiğini öğrenince oylamaya 10 dakika kala hemen yardımcılarıma, "Bana Amerikan Başkanı'nı bağlayın" talimatını verdim.



Olmert: Hemen Bush'la konuşmak istiyorum. Bana ABD başkanını bağlayın.



Yardımcıları: Efendim şu anda Philedelphia'da podyumda halka hitaben bir konuşma yapıyormuş.



Olmert: Umrumda değil hemen konuşmak istiyorum.



Bush konuşmasını yarıda kesip podyumdan indi ve hemen bir odaya geçerek Olmert ile telefonda konuşmaya başladı.



Olmert: 10 dakika sonra BM'de oylama var ve ABD'nin de ateşkese destek vereceği söyleniyor. Bu ateşkes metnine destek veremezsin!



Bush: Bir dakika beni dinle.. Bilmiyordum. Bundan haberim yok. Metin hakkında bilgim yok.



Olmert: Benim bilgim var. Buna onay veremezsin.



Bu görüşmenin ardından Bush, Condoleezza Rice'ı aradı ve Rice'ın bizzat İngiltere ile birlikte kaleme aldığı ve üye ülkelere de onay vermeleri konusunda baskı yaptığı karar tasarısı için evet oyu vermesini engelledi.



Olmert'in "Rice bu olanlardan sonra çok utandı" diyerek anlattığı diyaloğun ardından AP ajansı ABD'li yetkililere bu söylenenlerin gerçek olup olmadığını sordu. Aldığı cevap, "İsrail hükümeti Amerika'nın ne yapacağına karar veremez" şeklinde oldu.