T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'yi İsrail mi yönetiyor?

BM'de ateşkes kararı alınmadan 10 dakika önce Olmert, Bush'u arayıp "ABD sakın ateşkese onay vermesin" demiş

14 Ocak 2009 02:00

BM Güvenlik Konseyi’nde Türkiye’nin de desteklediği ateşkes kararı alınmadan 10 dakika önce ABD Başkanı Bush ile İsrail Başbakanı Ehud Olmert’in yaptığı konuşmanın Olmert tarafından açıklanması ABD’de olay yarattı.

Konuşmadaki ifadeler ‘ABD’yi İsrail mi yönetiyor?’ sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

Olmert, “Bir ateşkes tasarısı hazırlandığını ve ABD’nin de buna destek verdiğini öğrenince oylamaya 10 dakika kala yardımcılarıma, ‘Bana Amerikan başkanını bağlayın’ talimatını verdim” dedikten sonra yaşanan diyaloğu şöyle nakletti:

BM'de bir ateşkes tasarısı hazırlandığını ve ABD'nin de buna destek verdiğini öğrenince oylamaya 10 dakika kala hemen yardımcılarıma, "Bana Amerikan Başkanı'nı bağlayın" talimatını verdim.

Olmert: Hemen Bush'la konuşmak istiyorum. Bana ABD başkanını bağlayın.

Yardımcıları: Efendim şu anda Philedelphia'da podyumda halka hitaben bir konuşma yapıyormuş.

Olmert: Umrumda değil hemen konuşmak istiyorum.

Bush konuşmasını yarıda kesip podyumdan indi ve hemen bir odaya geçerek Olmert ile telefonda konuşmaya başladı.

Olmert: 10 dakika sonra BM'de oylama var ve ABD'nin de ateşkese destek vereceği söyleniyor. Bu ateşkes metnine destek veremezsin!

Bush: Bir dakika beni dinle.. Bilmiyordum. Bundan haberim yok. Metin hakkında bilgim yok.

Olmert: Benim bilgim var. Buna onay veremezsin.

Bu görüşmenin ardından Bush, Condoleezza Rice'ı aradı ve Rice'ın bizzat İngiltere ile birlikte kaleme aldığı ve üye ülkelere de onay vermeleri konusunda baskı yaptığı karar tasarısı için evet oyu vermesini engelledi.

Olmert'in "Rice bu olanlardan sonra çok utandı" diyerek anlattığı diyaloğun ardından AP ajansı ABD'li yetkililere bu söylenenlerin gerçek olup olmadığını sordu. Aldığı cevap, "İsrail hükümeti Amerika'nın ne yapacağına karar veremez" şeklinde oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24