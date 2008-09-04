T24 LogoT24 Logo
Dünya

'ABD'yi Irak'a Tanrı gönderdi'

ABD'de Cumhuriyetçilerin muhafazakar başkan yardımcısı adayı Sarah Palin, "Amerikan askerlerinin Irak'a Tanrı tarafından gönderildiğini" söyledi.

04 Eylül 2008 03:00

ABD'de Cumhuriyetçilerin muhafazakar başkan yardımcısı adayı Sarah Palin, "Amerikan askerlerinin Irak'a Tanrı tarafından gönderildiğini" söyledi. Gençliğindeki asabiliğinden ötürü lakabı 'Barakuda' olan Palin, bu sözleri Alaska'da haziran ayında kilisede toplanan papaz okulu öğrencilerine hitaben konuşurken sarf etti.

'Tanrı'nın planı'

Alaska valisi Palin, internette yayımlanan video görüntüsünde, rahiplerden Irak'taki Amerikan askerleri için duacı olmalarını istiyor. "Kadın ve erkek askerlerimiz için dua edelim; onlar doğruluk için çalışıyor" diyen Palin, "Bu ülke için, yöneticilerimiz için, ulusal yöneticilerimiz için dua edelim. Onlar Tanrı'dan gelen bir görev için asker yolluyor. Bu Tanrı'nın planı..." ifadesini kullanıyor.

Doğalgaz duası istedi

Palin, öğrencilerden de Alaska'da inşa edilecek 30 milyar dolarlık doğalgaz boru hattı için dua etmelerini istiyor ve "Doğalgaz hattını inşa etmek için şirketleri ve şahısları bir araya getirecek olan Tanrı'nın iradesidir. Onun için dua etmeliyiz" diyor.

Palin'in konuşmasını içeren video görüntüsü, 2002 yılına kadar üyesi olduğu "Wasilla Assembly of God" kilisesinin internet sitesinde yayımlandı. Site, internet kullanıcılarının hücumu karşısında dün geçici olarak kapatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24