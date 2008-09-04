'ABD'yi Irak'a Tanrı gönderdi'

ABD'de Cumhuriyetçilerin muhafazakar başkan yardımcısı adayı Sarah Palin, "Amerikan askerlerinin Irak'a Tanrı tarafından gönderildiğini" söyledi. Gençliğindeki asabiliğinden ötürü lakabı 'Barakuda' olan Palin, bu sözleri Alaska'da haziran ayında kilisede toplanan papaz okulu öğrencilerine hitaben konuşurken sarf etti.



'Tanrı'nın planı'



Alaska valisi Palin, internette yayımlanan video görüntüsünde, rahiplerden Irak'taki Amerikan askerleri için duacı olmalarını istiyor. "Kadın ve erkek askerlerimiz için dua edelim; onlar doğruluk için çalışıyor" diyen Palin, "Bu ülke için, yöneticilerimiz için, ulusal yöneticilerimiz için dua edelim. Onlar Tanrı'dan gelen bir görev için asker yolluyor. Bu Tanrı'nın planı..." ifadesini kullanıyor.



Doğalgaz duası istedi



Palin, öğrencilerden de Alaska'da inşa edilecek 30 milyar dolarlık doğalgaz boru hattı için dua etmelerini istiyor ve "Doğalgaz hattını inşa etmek için şirketleri ve şahısları bir araya getirecek olan Tanrı'nın iradesidir. Onun için dua etmeliyiz" diyor.



Palin'in konuşmasını içeren video görüntüsü, 2002 yılına kadar üyesi olduğu "Wasilla Assembly of God" kilisesinin internet sitesinde yayımlandı. Site, internet kullanıcılarının hücumu karşısında dün geçici olarak kapatıldı.

