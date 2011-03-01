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Dünya

ABD'yi fırtınalar vurdu

ABD'nin Indiana, Kansas ve Kentucky eyaletlerini vuran fırtına onlarca evi ve arabayı kullanılmaz hale getirdi. Halk zor durumda.

01 Mart 2011 02:00

T24 - ABD'nin Indiana, Kansas ve Kentucky eyaletlerini vuran fırtına onlarca evi ve arabayı kullanılmaz hale getirdi. Halk zor durumda.

ABD'nin Indiana eyaletinde çatılar uçtu, evlerin duvarları yıkıldı. Arabalarsa evlerin içine girdi.

Şiddetli esen rüzgar evleri darmadağın etti, ardında da harabeler bıraktı.

Fırtanın vurduğu bir diğer eyalet de Kansas. Ancak bu eyalette sel var. Her yer sularla kaplandı. Seyir halinde arabalar görünmedi ve sürücüler çaresiz yardım bekledi.

Kentucky eyaleti de kasırga mağduru... Sabah erken saatlerde eyaleti vuran kasırga, diğer bölgeleri aratmadı.

Evler, araçlar, yaşama dair ne varsa paramparça oldu.

Meteoroloji yetkileri de iyi haber vermiyor. Şiddetli kasırga ve fırtına ABD'nin güney ve orta kesimlerinde etkisini sürdürebilir.

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