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Dünya

ABD'yi "Bomba kasırgası" vurdu; New York'ta acil durum ilan edildi

Şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu kuzeydoğu kıyısında binlerce kişi elektriksiz kaldı

05 Ocak 2018 03:42

"Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olmaya devam ederken New York'ta acil durum ilan edildi.

ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

New York Valisi Andrew Cuomo, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eyalette acil durum ilan etti.

"Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle okullar ve devlet daireleri kapatıldı, halka zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu kuzeydoğu kıyısında binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Hava muhalefeti nedeniyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötarlar yaşandı. New York'ta JFK Havalimanı'nda ise uçuşlar durduruldu.

Ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle son bir haftada 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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