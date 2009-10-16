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Dünya

ABD'yi ayağa kaldıran çocuk tavan arasında çıktı

ABD'nin Colorado eyaletinde, babasına ait helyum dolu bir balonla havalandığı söylenen 6 yaşındaki çocuk, evlerinin çatı katında bulundu.

16 Ekim 2009 03:00

ABD'nin Colorado eyaletinde, babasına ait helyum dolu bir balonla havalandığı söylenen 6 yaşındaki çocuk, evlerinin çatı katında bulundu.



Polis yetkilileri, bölgede güvenlik güçlerinin alarma geçtiği, balonun bulunması ve daha sonra sürdürülen arama çalışmaları süresince çocuğun evlerinin çatı katındaki bir karton kutuda saklandığının belirlendiğini ve çocuğun sağlık durumunda da bir sorun olmadığını kaydetti. 

Çocuğun havalanan balonda olduğu bilgisinin çocuğun kardeşi tarafından verildiğini belirten yetkililer, bu nedenle içinde çocuk olduğu sanılan balonun sorunsuz indirilmesi ve çocuğun kurtarılması amacıyla geniş çaplı çalışmalar yapıldığını bildirdiler.

Babanın amatör bilim çalışmaları yaptığı belirtilen ailenin evi önünde havalanan balon, yaklaşık 2 saat sonra 80 kilometre uzakta içindeki gazın kaçması nedeniyle yere inmişti.

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