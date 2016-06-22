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Spor

ABD'yi 4-0'la geçen Arjantin, Copa America'da ilk finalist

Arjantin'in final maçındaki rakibi Şili-Kolombiya maçının galibi olacak

22 Haziran 2016 11:46


Copa America'da artık sona doğru geliniyor. Yarı final maçında Arjantin ile Amerika karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında dakikalar 3'ü gösterdiğindeMessi'nin asistiyle Lavezzi, durumu 1-0'a getirdi. 

Maçın 32. dakikasında Barcelona'lı yıldız Lionel Messi, harika bir frikik golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. 

Karşılaşmanın ikinci yarısına da Tangocular hızlı başladı. 50. dakikada Gonzalo Higuain, farkı 3'e çıkardı: 0-3. 

Maçta gol perdesini Lionel Messi'nin asistiyle Higuain kapattı ve Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-0 yenerek adını finale yazdırdı. 

Copa America'da bir diğer yarı final maçı bu gece 03.00'te Kolombiya ile Şili arasında oynanacak. Bu mücadeleyi kazanan takım Arjantin'in finalde rakibi olacak. 

Copa America final maçı ise 27 Haziran 2016 Pazartesi günü oynanacak. 

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