-ABD'ye yılda 5 bin öğrenci geliyor WASHINGTON (A.A) - 01.11.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Türkiye'nin sırtını Batı'ya döndüğüne yönelik tartışmalara değinerek, ''İnsanların bu yönde kaygıları varsa, (şuna bakmalılar) o zaman neden Türk hükümeti yılda 5 bin öğrenciyi ABD'ye gönderiyor da İran, Mısır ve Körfez ülkeleri gibi yerlere hiç öğrenci göndermiyor'' dedi. Ricciardone, Amerikan Türk Konseyi'nin (ATC) 30. Yıllık Konferansı'nda konuştu. Konuşmasına Van depreminde hayatını kaybedenleri anarak başlayan Ricciardone, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine ve gücüne değindi. Ricciardone, iki ülke ilişkilerinin Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın belirtiği ''güçlü, dayanıklı ve önemli'' özelliklerinin yanı sıra ''yenilenebilir'' bir unsura da sahip olduğunu kaydetti. ABD'nin askerlerini Irak'tan çekilmesinin bu ülkede bir boşluk yaratmayacağını ve geniş çaplı sivil mevcudiyetlerini sürdüreceklerini belirten Ricciardone, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecini beklediklerini dile getirdi. Ricciardone, Türkiye ve İsrail'in de bölgedeki istikrar, demokrasi ve refah için önemli iki ülke olduğunu ifade ederek, ABD'nin her iki ülkeyle de stratejik çıkarları olduğunu hatırlattı. Ricciardone, iki ülkenin sadece ortak değerleri paylaştıkları değil, güçlü diyalog ve dostluk ilişkisi içinde oldukları dönemlere geri dönmelerini umduğunu söyledi. -''İyimser olmayı seçiyorum''- İki tarafta da bu konuda siyasi irade olacağına inandığını ifade eden Ricciardone, ''İyimser olmayı seçiyorum. İki tarafta da iyi niyet ve önemli miktarda çabanın sergileneceğini düşünüyorum. Hissiyatlar çok güçlü, bunları anlıyoruz ama bu iki ülke de stratejik çıkarlarının ne olduğu konusunda iyi düşünen ülkeler'' dedi. ABD'deki Türk dernekleri ile ABD'de yaşayan Türkler ile Türkiye'den gelen öğrencilerin, ABD'deki Türklere yönelik önyargıların aşılmasına yardımcı olduğunu belirten Ricciardone, Türkiye'de de ABD'li turist sayısının arttığını ve Türkçe öğrenmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin sırtını Batı'ya dönmesi gibi bir durumun olamayacağını ifade eden Ricciardone, ''İnsanların bu yönde kaygıları varsa, o zaman (şuna bakmalılar) neden Türk hükümeti yılda 5 bin öğrenciyi ABD'ye gönderiyor da İran, Mısır ve Körfez ülkeleri gibi yerlere hiç öğrenci göndermiyor'' dedi. Ricciardone, sözlerini Türkçe ''Herşeyin yenisi, dostluğun, şarabın eskisi'' deyimiyle bitirdi.