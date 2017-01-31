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Dünya
Deutsche Welle

ABD'ye yerleşmek için kabul alan göçmenler yasağa takıldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ABD Başkanı Donald Trump'ın mültecilere giriş yasağı konması kararı sonrasında binlerce mültecinin bu karardan etkilendiğini açıkladı.

31 Ocak 2017 15:44

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR)yapılan açıklamada sadece bu hafta 800 kişinin 'yeni evleri' Amerika'ya gitmekten alıkonulduğu için kaygı ve üzüntü duyulduğu belirtildi. UNHCR tehlike altında bulunan 20 bin civarında mültecinin önümüzdeki üç ay içinde ABD'ye yerleşmesinin planlandığını ancak engelleme nedeniyle bunun artık mümkün olmadığını açıkladı. Mültecilerin engelleme nedeniyle kaygı içinde oldukları, şaşırdıkları ve kalplerinin kırıldığı belirtildi.

UNHCR'dan yapılan açıklamada "ABD tarafından titiz bir güvenlik taramasından geçirildikten sonra ABD'ye yerleşmek için kabul alanlar hayatlarını tekrar güvenli ve saygın bir biçimde inşa edecekti. UNHCR bunu en kısa zamanda yapabileceklerini ümit ediyor" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Irak, İran, Libya ve Suriye'nin de bulunduğu yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına 90 gün süresince ülkeye giriş yasağı getiren, Suriyeli mülteci kabulünü ise askıya alan bir kararname yayınlamıştı. ABD'den ve dünyanın hemen her yerinden yükselen tepkilere karşın geri adım atmayan Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada kararnameye ilişkin uygulamaların 'gayet iyi bir şekilde' yürüdüğünü söyledi.

Söz konusu kararname ABD'de hafta sonu binlerce kişi tarafından protesto edilmişti. 50 eyaletten 16'sında mahkemelere yapılan başvurular üzerinde savcılar kararnamenin 'anayasaya aykırı, Amerikan karşıtı ve hukuksuz' olduğunu iddia etti. Çok sayıda Kongre üyesi de kararname aleyhinde görüş bildirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/SSB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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