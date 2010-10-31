ABD'ye yapılmak istenen saldırıların ardında Avlaki mi var

T24 - Yemen’den ABD’deki iki sinagoga gönderilen kargolarda bilgisayar parçalarına yüklenmiş patlayıcılar bulundu. Saldırı planı, Suudi Arabistan’dan gelen istihbarat sayesinde önlendi. ABD Başkanı Barack Obama'nın saldırı girişimi hakkında yaptığı basın toplantısında, olayın arkasında Arap Yarımadası’ndaki El Kaide’nin olduğu şüphelerini dile getirdi. Arap Yarımadası’ndaki El Kaide’nin lideri Enver El Avlaki, son aylarda Batılı istihbarat servislerinin ilgi odağı konumunda olduğu da öğrenildi.

İngiltere’de ve Dubai’de ABD’ye gidecek iki kargo uçağında, Yemen’den yollanmış patlayıcı yüklü paketler ele geçirildi.

Önceki gün Suudi Arabistan’dan gelen istihbarat üzerine, İngiltere’nin Nottingham kenti yakınlarındaki East Midlands Havaalanı’nda U.P.S. kargo şirketine ait uçakta ve Dubai’deki bir Fedex kargo uçağında, içinde patlayıcı yüklü bilgisayar kartuşu ve yazıcı olan iki paket bulundu. Aynı saatlerde, Yemen’den gönderilmiş bir kargo taşıyan ve Dubai’den New York’a giden Emirates Havayolları uçağı, F-15 savaş jetleri eşliğinde John. F Kennedy Havaalanı’na indirildi. Yapılan aramalarda bu uçakta bomba bulunamadı.

ABD’yi alarma geçiren olayın ardından ABD Başkanı Barack Obama bir basın toplantısı düzenleyerek, içinden patlayıcı çıkan paketlerin Chicago’daki iki sinagoga yollandığını açıkladı. Obama, ABD’ye karşı “güçlü bir terör tehdidinin” ortaya çıkarıldığını söyledi.

Obama, olayın arkasında, El Kaide’nin Yemen merkezli Arap Yarımadası kanadının olduğundan şüphelenildiğini söyleyerek, grubun yeni saldırılar planlamaya devam ettiğini belirtti. Obama, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih’in olayla ilgili soruşturmada işbirliği yapma sözü verdiğini kaydetti. Yemen’deki FBI ajanları ile ABD’li istihbarat ve ordu yetkilileri de, bombacıları bulmak için soruşturmaya başladı.

Olay üzerine ABD, İngiltere ve Ortadoğu’daki havaalanları alarma geçirildi. Newark ve Philadelphia kentlerinde de iki U.P.S. kargo uçağı güvenli bölgelere taşınarak arandı ancak patlayıcı bulunamadı.

Yemen’de dün 26 şüpheli kargo paketi daha ele geçirilirken, Fransa, Yemen’den gelen hava kargo nakliyatını askıya aldığını duyurdu. Bu arada, İngiltere, ülkede ele geçirilen patlayıcı düzeneğinin bir uçağı düşürmeye yetecek kadar büyük olduğunu açıkladı.



Kargo uçakları ‘Aşil topuğu’



Yeni saldırı girişimi, ABD ve İngiltere’nin kargo tarama sistemlerinin masaya yatırılmasına neden oldu. ABD’de yetkililer geçen Ağustos ayında, ülkeye gelen tüm kargo paketlerini X-Ray cihazlarında taramaya başladı. İngiltere ise “göndereni belli olan” paketleri taramıyor. “Flight Global” dergisinin editörü David Learmount, kargo paketlerinin havaalanlarında uçak yolcuları ile aynı aşamalardan geçirildiklerini söylüyor, fakat paketlerin büyüklükleri nedeniyle, bagajları tarayan X-Ray cihazları kargolarda pek sağlıklı sonuçlar veremeyebiliyor. Daha detaylı bir tarama imkânı veren gamma-ray makineleri ise çok pahalı olduğu için tercih edilmiyor. “Jane’s Aviation” dergisi güvenlik editörü Chris Yates de, “Kargo güvenliği, 2001’den beri tartışılıyor. Boyutuna bağlı olarak bazı paketleri derinlemesine incelemek mümkün olmuyor. Bu yüzden kargo uçakları bizim için Aşil topuğu gibi” diyor.



Yemen: Yeni Veziristan

ABD’ye gönderilmesi planlanan bombalı kargoların Yemen’den yola çıkmış olması gözlerin bu ülkeye çevrilmesine neden oldu. Yemen’in, El Kaide’nin Batı’ya karşı açtığı savaşın üssü haline geldiği belirtiliyor. Bu ülkenin seçilmesinin nedenlerinden biri olarak da El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in atalarının ve örgütün bir kolu olan “Arap Yarımadası’ndaki El Kaide”nin lideri Enver El Avlaki’nin Yemenli olmaları gösteriliyor. “Küresel cihat hareketinin kalesi” olarak tanımlanan Yemen’de bu oluşumun temelleri, 1980’li yıllarda yüzlerce Yemenlinin Sovyet Rusya’yla mücadele etmek için Suudi Arabistan’daki cihat hareketlerine katılmaları sırasında atıldı. Zamanla El Kaide’nin “Yeni Veziristan’ı” olarak adlandırılmaya başlanan Yemen’de, eski El Kaide millitanlarının zaman zaman ülkenin gündeminde de söz sahibi oldukları görülüyor. El Kaide’nin yoksulluk nedeniyle yerel kabileleri kolayca kandırabildiği belirtiliyor.



Baş şüpheli Avlaki



ABD Başkanı Barack Obama başta olmak üzere yetkililer, olayın arkasında Arap Yarımadası’ndaki El Kaide’nin olduğu şüphelerini dile getirdi. Arap Yarımadası’ndaki El Kaide’nin lideri Enver El Avlaki, son aylarda Batılı istihbarat servislerinin ilgi odağındaydı. “Yeni Usame Bin Ladin” olarak tanımlanan Avlaki, Yemen asıllı bir Amerikan vatandaşı. ABD yönetimi, Avlaki için ilk kez bir Amerikan vatandaşı hakkında “ölü ya da diri” ele geçirilmesi talimatı vermişti. Avlaki’nin, geçen kasım ayında Teksas’taki Fort Hood kampında 13 kişinin öldürülmesi ve Aralık 2009’da Detroit uçağının havaya uçurulması girişimiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Avlaki’nin ABD’deki 11 Eylül saldırıları ve Londra’da düzenlenen 7 Temmuz saldırılarıyla da bağlantılı olduğu düşünülüyor.



PETN’nin tespiti zor

ABD’ye gidecek uçaklardaki kargolarda bulunan patlayıcının PETN (pentaerythrol tetranitrate) tipi olduğu belirtildi. Renksiz ve güçlü bir plastik patlayıcı olan PETN’nin güvenlik kontrollerinde tespitinin zor olduğu belirtiliyor. 6 gram PETN, bir uçağın gövdesinde delik açmaya yetiyor. Uzmanlar, son saldırı planında yüzlerce gram PETN kullanıldığını söylüyor. Dubai polisi, “Paketler profesyonelce hazırlanmış. Kapalı devre elektrik sistemi, yazıcının içindeki SIM karda bağlanmış” dedi. Aralık 2009’da ABD’de iç hatlar seferini yapan bir uçağı, iç çamaşırına gizlediği bombayla havaya uçurmaya kalkan Nijeryalı Ömer Faruk Abdülmuttalib de 80 gram PETN kullanmıştı, ancak patlayıcıyı düzgün ateşleyemediği için olay ucuz atlatılmıştı. 2001’de “ayakkabı bombacısı” Richard Reid’in Miami uçağındaki saldırısı ve Ağustos 2009’da Suudi Prensi Muhammed Bin Nayef’e düzenlenen suikast girişimde de PETN kullanılmıştı.



Paketleri postalayan Yemenli kız yakalandı

Yemen’den ABD’ye bombalı iki paketi Tıp Fakültesi öğrencisi bir kızın postaladığı belirlendi. Yemen’in başkenti Sana’nın El Ravda bölgesinde oturan 20 yaşlarındaki zanlının evine dün akşam güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sonucunda annesiyle birlikte gözaltına alındığı belirtildi. Konuyla ilgili ilk açıklama Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih tarafından yapıldı. Sana Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan kızın kargo makbuzundaki cep telefonu numarası sayesinde ele geçirildiğini söyleyen Yemenli bir güvenlik servisi yetkilisi, başka ayrıntı vermedi. Petrol mühendisi olan kızın babası ise Yemen’in doğusundaki Hadramut bölgesinde çalıştığı bildirildi.