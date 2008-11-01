T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'ye uzaydan bile oy gelecek

ABD'de 4 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) 2 Amerikalı astronot da oy kullanmaya hazırlanıyor

01 Kasım 2008 02:00

ABD'de 4 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) 2 Amerikalı astronot da oy kullanmaya hazırlanıyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, astronotlar Mike Fincke ve Gregory Chamitoff'un Houston'daki UUİ'nin uçuş denetim merkezinin ileteceği "güvenli bir elektronik oy pusulasını" kullanacakları, daha sonra oyların Teksas yetkililerine gönderileceği belirtildi.


Mike Fincke

'Biz yapıyorsak siz de yaparsınız'

NASA'nın internet sitesinde yer alan video kaydında astronot Mike Fincke,"Evden uzak, güzel gezegenimizin 300 km üzerinde yörüngede olsak da oy kullanarak anayasanın bize verdiği hak ve ayrıcalığı yerine getiriyoruz. Biz yapabiliyorsak, siz de yapabilirsiniz" dedi.

Astronotlar, Demokratların adayı Barack Obama'yı mı yoksa Cumhuriyetçilerin adayı John McCain'i mi desteklediklerini açıklamadı.

'Uzaydan oy' kanunda var

ABD'nin Teksas Eyaleti Parlamentosu tarafından 1997 yılında kabul edilen bir yasa, uzay istasyonlarında bulunan astronotların uzaydan oy kullanabilmesine olanak sağlıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24