ABD'ye uzaydan bile oy gelecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, astronotlar Mike Fincke ve Gregory Chamitoff'un Houston'daki UUİ'nin uçuş denetim merkezinin ileteceği "güvenli bir elektronik oy pusulasını" kullanacakları, daha sonra oyların Teksas yetkililerine gönderileceği belirtildi.Mike FinckeNASA'nın internet sitesinde yer alan video kaydında astronot Mike Fincke,"Evden uzak, güzel gezegenimizin 300 km üzerinde yörüngede olsak da oy kullanarak anayasanın bize verdiği hak ve ayrıcalığı yerine getiriyoruz. Biz yapabiliyorsak, siz de yapabilirsiniz" dedi.Astronotlar, Demokratların adayı Barack Obama'yı mı yoksa Cumhuriyetçilerin adayı John McCain'i mi desteklediklerini açıklamadı.ABD'nin Teksas Eyaleti Parlamentosu tarafından 1997 yılında kabul edilen bir yasa, uzay istasyonlarında bulunan astronotların uzaydan oy kullanabilmesine olanak sağlıyor.