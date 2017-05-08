ABD'ye uçuşlardaki laptop yasağı Avrupa'ya yayılıyor

Laptop yasağı tüm Avrupa ülkelerinden ABD’ye yapılacak uçuşlarda uygulanmaya başlanıyor. Avrupa Komisyonu, havalimanlarından önümüzdeki günlerde başlaması muhtemel yasak için hazırlık yapılmasını istedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Tolga Özbek'in haberine göre, Avrupa Komisyonu, Avrupa'daki havalimanlarından ABD'ye yapılacak uçuşlarda elektronik yasağı uygulanmasının başlayacağını bildirerek gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

ABD'nin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden yapılan doğrudan uçuşlarda başlattığı yasakta, yolcular kabine cep telefonundan büyük elektronik alet alamıyor. Bu yasağı ABD'nin ardından İngiltere de uygulamaya başlamıştı. Avrupa Komisyonunu'nun ACI olarak bilinen Uluslararası Havalimanları Komisyonu'na verdiği bilgiye göre, yasağın önümüzdeki haftalarda başlaması planlanıyor. Detayların 11 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Komisyonu havacılık güvenliği toplantısında belli olacağı öğrenildi.

Yasak 22 Mart'ta başladı

ABD güvenlik birimleri, uçaklara diz üstü bilgisayar içine yerleştirilecek patlayıcı ile terör saldırısı yapılacağı istihbaratı üzerine 22 Mart'ta aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 Müslüman ülkeden ABD'ye doğrudan yapılan uçuşlara elektronik yasağı uygulaması başlattı. Ertesi gün bu karar İngiltere tarafından da uygulamaya konuldu. Yasakta, yolcular cep telefonlarından büyük diz üstü bilgisayar, tablet ve diğer elektronik cihazları bavullarına koyarak uçak altındaki kargoya veriyor.

Büyük tartışma getiren yasağın artan risk nedeniyle tüm Avrupa'dan yapılan uçuşlara da uygulanmaya başlayacak. Örneğin Frankfurt'tan New York'a, Paris'ten Los Angeles'a veya Londra'dan Washington'a uçacak bir yolcu uçağında yolcular elektronik yasağına uymak zorunda kalacak. Bu yasak Avrupa içi veya Türkiye'den İngiltere dışındaki diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapılan uçuşlar için geçerli değil.

Henüz yasağın tarihi belli olmamasına rağmen havalimanları ve havayolu şirketleri, bu hatlarda uçacak yolcularına bilgilendirmede bulunacak. Terminallerde yolculara yasak hakkında bilgi verilecek.

Yolcular Avrupa aktarmalı uçuyordu

22 Mart'ta başlayan yasağın ardından bazı Türk yolcular İstanbul'dan doğrudan uçmak yerine Avrupa'da bir kente gidip olarak aktarmalı uçmayı ve laptoplarını yanında taşıyordu. Bu yasağın devreye girmesi ile Türk Hava Yolları'nın bu yolcuları yeniden kazanması bekleniyor. Yasak sonrasında THY geçtiğimiz gün başlattığı uygulama ile ABD uçuşlarında business class yolcularına kabinde laptop dağıtmaya başlamıştı.

Hindistan'dan tepki

Yasağa en büyük tepkiyi gösterenlerin başında Hintli yazılımcılar geliyor. Ülkeleri dışında yaşayan Hintliler, seyahatleri sırasında dizüstü bilgisayarlarına kargo vermediklerini ve uçakta çalıştıklarını bildirerek yasağa tepki gösterdi.