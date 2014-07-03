ABD'ye uçuşlarda güvenlik önlemleri artırıldı

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) olası bir terör saldırısından dolayı ülke dışından ABD’ye uçuş gerçekleştiren havaalanlarındaki güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

BBC Türk’ün haberine göre, ABD'nin kendisine karşı "inandırıcı bir tehdidin" varlığına dair uyarılarının ardından ülkeye doğrudan uçuş olan havalimanlarında güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Ulaştırma Bakanı Patrick McLoughlin önlemlerin varlığını doğruladı ve kamu güvenliği için alındıklarını söyledi. McLoughlin hangi önlemlerin alınacağını açıklamazken yolcuların herhangi bir olumsuzluk yaşama ihtimalinin olmadığını söyledi.

ABD'nin içgüvenlik teşkilatı yetkililerinden biri güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasının "gerçek zamanlı" ve "inandırıcı" bir tehdidin varlığı nedeniyle olduğunu söyledi ancak tehdide dair bilgi vermedi.

BBC'nin ulaşım muhbairi Richard Westcott İngiltere yetkililerinden aldığı bilgilere göre havaalanlarında uzun güvenlik kontorlü kuyruklarının beklenebileceğini söyledi.

Güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırılması kararı ABD medyasında El Kaide'nin Suriye ve Yemen kollarının uçaklara koymak için bomba yaptıklarına dair iddiaların yer aldığı bir dönemde alındı.