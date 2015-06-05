ABD'ye siber saldırı



Yapılan açıklamada, nisan ayında ABD Personel Yönetim Ofisi'nin (OPM) enformasyon teknolojileri sistem ve verilerine siber saldırıyla dışarıdan ulaşıldığının tespit edildiği kaydedildi. Saldırının kurumun siber güvenliğini artırmak için yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkarıldığı belirtildi.

ABD'de federal kurumlarda çalışanların güvenlik araştırmasını ve bilgi taramasını yapan OPM, çalışanların performans değerlendirmelerini de muhafaza ediyor. OPM daha önce de siber saldırıların hedefi olmuştu.

Bilgileri çalınan yaklaşık 4 milyon eski ve mevcut federal personelin pazartesi günü konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

OPM'den yapılan açıklamada çalınan bilgilerin yasadışı amaçlarla kullanılması halinde bu durumdan etkilenen personele oluşan zararı karşılamak üzere bir milyon dolar ödeme yapılacağı duyuruldu. Kurum olaydan etkilenen çalışanlarına şüpheli banka işlemlerine ve kişisel verilerin manipüle edilmesi olasılığına karşı uyanık olmaları çağrısını yaptı.

Amerikan basınında saldırının Çin kaynaklı olduğu yönünde haberlere yer veriliyor. Mayıs ayı sonunda ABD Gelirler İdaresi (IRS), 100 bini aşkın vergi mükellefine ait kişisel bilgilerin siber hırsızlar tarafından çalındığını açıklamıştı. CNN televizyonu bu saldırının ardında ise Rusya'nın bulunduğunun tahmin edildiği bilgisine yer vermişti.