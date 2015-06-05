T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'ye siber saldırı

ABD hükümeti, 4 milyon civarındaki eski ve mevcut federal personel bilgilerinin çalınmış olabileceğini bildirdi.

05 Haziran 2015 11:57


Yapılan açıklamada, nisan ayında ABD Personel Yönetim Ofisi'nin (OPM) enformasyon teknolojileri sistem ve verilerine siber saldırıyla dışarıdan ulaşıldığının tespit edildiği kaydedildi. Saldırının kurumun siber güvenliğini artırmak için yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkarıldığı belirtildi.

ABD'de federal kurumlarda çalışanların güvenlik araştırmasını ve bilgi taramasını yapan OPM, çalışanların performans değerlendirmelerini de muhafaza ediyor. OPM daha önce de siber saldırıların hedefi olmuştu.

Bilgileri çalınan yaklaşık 4 milyon eski ve mevcut federal personelin pazartesi günü konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

OPM'den yapılan açıklamada çalınan bilgilerin yasadışı amaçlarla kullanılması halinde bu durumdan etkilenen personele oluşan zararı karşılamak üzere bir milyon dolar ödeme yapılacağı duyuruldu. Kurum olaydan etkilenen çalışanlarına şüpheli banka işlemlerine ve kişisel verilerin manipüle edilmesi olasılığına karşı uyanık olmaları çağrısını yaptı.

Amerikan basınında saldırının Çin kaynaklı olduğu yönünde haberlere yer veriliyor. Mayıs ayı sonunda ABD Gelirler İdaresi (IRS), 100 bini aşkın vergi mükellefine ait kişisel bilgilerin siber hırsızlar tarafından çalındığını açıklamıştı. CNN televizyonu bu saldırının ardında ise Rusya'nın bulunduğunun tahmin edildiği bilgisine yer vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDABD Personel Yönetim OfisiOPMABD GelirlerRusyaWelle Türkçe AFP/DW BW/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24