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Ekonomi

ABD’ye milyar dolarlık kriz uyarısı!

Roubini, piyasada maliyeti 100 milyar doları bulabilecek bir krizin yaşanabileceğine işaret etti...

03 Mart 2011 02:00

T24 - Küresel krizlere yönelik yaptığı başarılı tahminler nedeniyle Kriz Kahini unvanını alan Nouriel Roubini, ABD’de önümüzdeki beş yılda yerel yönetimlerin tahvillerinin işlem gördüğü piyasada maliyeti 100 milyar doları bulabilecek bir krizin yaşanabileceğine işaret etti.

Geçen yıl, finans piyasaları tarafından, kötümser yorumları nedeniyle Tatlı Cadı olarak gösterilen ekonomist Meredith Whitney de yerel yönetim tahvilleri piyasasında, borçların geri ödenmeme olasılığı olduğunu ve bunun maliyetinin yüz milyarlarca doları bulabileceğini söylemişti. 

Whitney, karşılaştığı büyük eleştirilere rağmen, Ocak ayında yaptığı bir konuşmada, kriz savının arkasında olduğunu söyledi. 

Roubini Global Economics adlı düşünce kuruluşunun başkanı olan Roubini ise Wall Street Journal gazetesinde çıkan bir habere göre, en kötümser senaryoda bu piyasada yaşanacak krizin en düşük maliyetinin 35 milyar dolar olacağını tahminini yaptı. 

Roubini, yerel yönetim tahvilleri piyasasının 2.9 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu dikkate alınırsa, Whitney’in bahsettiği kadar derin bir krizle karşılaşılmama olasılığında da vurgu yaptı.

RGE’nin müşterilerine geçtiği notta ise, ABD’de eyaletlerin yaşadığı borç sorunun sistemik bir problem olmadığı ve finans sistemini derinden etkilemeyeceği belirtildi.

 

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