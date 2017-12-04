ABD'ye Kudüs uyarısı

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağı ve Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki iddialar üzerine Türkiye ve diğer bölge ülkeleri uyarıda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye'nin böyle bir karara "evet" demeyeceğini ifade etti. Bozdağ, bugün Ankara'da yaptığı açıklamada, Kudüs'ün statüsünün korunmasının Birleşmiş Milletlerin taahhüdü ve sorumluluğu olduğunu belirterek, "Türkiye herkese bu noktada sorumluluklarını ve taahhütlerini bir kez daha hatırlatmaktadır” dedi. Bozdağ, "Bölgeyi lütfen yeni felaketlere, çatışmalara, kargaşalara sürükleyecek adımlar atmaktan kaçının. Türkiye'nin duruşu bugüne kadar bu konuda neyse bundan sonra da o olacaktır. Oldu bittilere karşı 'evet' demesini kimse Türkiye'den beklememelidir” şeklinde konuştu.

Arap Birliği ve Ürdün'den uyarı

Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada da, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması veya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması halinde, "fanatizm ve şiddetin” yeniden alevlenebileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt dün Kahire'de yaptığı açıklamada, "böyle bir kararın hiçbir haklı yanının bulunmadığını” belirterek, bunun "barış ve istikrara hizmet etmeyeceğini, aksine fanatizm ve şiddeti körükleyeceğini” söyledi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, böyle bir adımın "Ortadoğu ve bütün dünyadaki istikrarı tehlikeye atacağını” bazılarının görememesinin üzücü olduğunu ifade etti.

Ürdün de, Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması veya Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması konusunda ABD'yi uyardı. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin Pazar günü ABD'li mevkîdaşı Rex Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde "Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün korunması ve bu statüyü değiştirecek her türlü karardan kaçınılması” gerektiğini vurguladığı bildirildi.

Abbas'ın diplomasi trafiği

Filistinliler ise ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması yönünde bir karar alınmasını engellemek için harekete geçti. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın geçen günlerde aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu çok sayıda liderle telefonda görüşerek, böyle bir adımın "tehlikelerini” dile getirdiği bildirildi.

Hamas hareketi tarafından yapılan açıklamada ise ABD'nin böyle bir karar alması halinde "İntifadayı canlandırma” tehdidinde bulunuldu.

"Trump kararını henüz vermedi”

ABD medyasında çıkan haberlerde, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Ancak Başkan Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner, Trump'ın bu konuda henüz karar vermediği açıkladı. Aynı zamanda Trump'ın damadı olan Kushner dün yaptığı açıklamada, Trump'ın konuya ilişkin olguları değerlendirdiğini belirtti.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi Trump'ın Çarşamba günü yapacağı konuşmada Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanındığı yönünde bir açıklama yapabileceğini söylemişti. Yetkili, ancak ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e hemen nakledilmeyeceğini, bunun için bekleneceğini ifade etmişti.

Trump, başkanlık seçimleri öncesinde ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e nakledileceği vaadinde bulunmuştu. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak resmen tanınması anlamına gelecek.

ABD Kongresi İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e nakliyle ilgili yasayı 1995 yılında kabul etmişti. Ancak yasanın uygulanması ulusal güvenliği tehdit edeceği gerekçesiyle günümüze kadar altışar aylığına ertelenmişti.

DW/AFP/ Reuters, JD/BD

© Deutsche Welle Türkçe