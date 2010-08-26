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Ekonomi

ABD'YE KREDİ NOTU UYARISI LONDRA (A.A)

26 Ağustos 2010 16:25

-ABD'YE KREDİ NOTU UYARISI LONDRA (A.A) - 26.08.2010 - Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor's (S&P), ABD'nin en üst düzey olan kredi notu ''AAA''yı korumak için bütçe açığı konusunda adım atması gerektiğini bildirdi. S&P'nin Ülke Notları Komitesi Başkanı John Chambers, Dow Jones Newswires'a yaptığı açıklamada, ABD kongre üyelerinin, Başkan Barack Obama'nın oluşturduğu Mali Sorumluluk Komisyonunun Aralık ayında sunacağı önerileri dikkatle düşünmeleri gerektiğini vurguladı. Chambers, komisyonun önerilerinin ardından atılacak adımların S&P'nin ABD'ye ilişkin görüşlerinde etkili olacağı uyarısında bulunarak, Kongre'nin gerekli adımları atmasının önemli olduğuna dikkati çekti. S&P, ABD'nin kredi notunu ''AAA'', not görünümünü ise durağanda tutuyor. Görünümün durağan olması da yakın gelecekte bir değişiklik beklenmediği anlamına geliyor.  

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