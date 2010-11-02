ABD'ye idam ilacı yasaklanacak

T24 - İngiliz insan hakları örgütü Reprieve, ABD'nin idam cezalarının zehirli iğneyle infazında kullandığı ilaçlardan birinin bu ülkeye ihraç edilmesine karşı dava açmaya hazırlandığını bildirdi.





İnsan hakları örgütü, ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir idam cezası mahkumunun avukatlarının talebi üzerine harekete geçtiklerini belirtti.

Bir Amerikalı yetkili geçen hafta, idam cezalarının infazında kullanılan üç ilaç karışımından biri olan ve ülke içinde bulmakta sıkıntı çekilen bir sakinleştiricinin bir İngiliz şirketinden temin edildiğini açığa vurmuştu.

Bu ilacın bulunamaması sıkıntısının bazı idam cezası infazlarını ertelettiği ve Arizona eyaletinin de ilacı ithale yöneldiği haber olmuştu.

Ölüm cezasını yasaklayan İngiltere, idam cezalarının diğer ülkelerde de uygulanmaması için çaba gösteren bir ülke olarak biliniyor.





